СМИ: финская таможня начала изымать валюту у россиян на границе

Финская таможня начала изымать у россиян валюту при въезде в Россию, сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга, который возвращался в страну через Финляндию. Собеседник издания рассказал, что столкнулся с изъятием наличных на пограничном пункте Ваалимаа — Торфяновка. После паспортного контроля финские таможенники поинтересовались у россиянина, сколько евро наличными он везет, а затем изъяли имеющиеся у него купюры на сумму в 1390 евро, сославшись на санкции Евросоюза.