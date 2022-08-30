СМИ: финская таможня начала изымать валюту у россиян на границе

СМИ: финская таможня начала изымать валюту у россиян на границеЗаработал введенный в марте запрет на вывоз наличных в РФ
Финская таможня начала изымать у россиян валюту при въезде в Россию, сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга, который возвращался в страну через Финляндию. Собеседник издания рассказал, что столкнулся с изъятием наличных на пограничном пункте Ваалимаа — Торфяновка. После паспортного контроля финские таможенники поинтересовались у россиянина, сколько евро наличными он везет, а затем изъяли имеющиеся у него купюры на сумму в 1390 евро, сославшись на санкции Евросоюза.
После этого таможенники показали россиянину выдержку из правил службы, в которой отмечается, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключения касаются лишь тех граждан, которые привозят евро в страну для личного пользования либо являются работниками дипломатических ведомств, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.
Запрет на вывоз наличных евро из стран ЕС в Россию, по аналогии с такими же запретами на вывоз долларов из США, был принят властями ЕС еще в марте 2022 г. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что изъятие наличных обосновано статьей 5i регламента Совета ЕС. С соответствии с ней запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства - члена ЕС, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что основная сложность для россиян заключается в том, что в каждом государстве – члене ЕС складывается своя практика применения ограничений относительно денежных средств: понятия «личных нужд» и, как следствия, суммы наличной валюты, которую возможно беспрепятственно вывозить из ЕС в Россию.
«Финская таможня исходит из того, что для личных целей валюта нужна только в рамках ЕС, а в России она не требуется. Поэтому все остается на усмотрение конкретной страны ЕС и конкретного таможенника, поэтому существует риск изъятия наличной валюты на границе», – подтверждает эксперт.
Управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин считает, что формулировка статьи 5i такова, что при желании ее можно применять практически без ограничений. «Доказать цель, для которой у гражданина наличные деньги, практически невозможно, особенно сотруднику таможни, который не расположен воспринять ваши аргументы», – отмечает он.
Водолагин думает, что в будущем такое изъятие средств может быть признано неправомерным в судебном порядке, но эта процедура может занять много месяцев и повлечь значительные расходы при неочевидных перспективах. «Не исключено, что если провозить в Европу наличные доллары, реакция сотрудников таможни может оказаться другой из-за того, что регламент касается только валют стран ЕС», – заключил эксперт.
Действия финских таможенников, занимающихся фактически незаконным изъятием наличной валюты у россиян вопреки существующим правилам ЕС, по сути, являются «финансовым рэкетом», считает адвокат Андрей Шугаев. По его словам, ЕС действительно существенно ужесточил правила ввоза и вывоза денежных средств, но это не является обоснованием для изъятия евро у россиян. «Нововведения были запущены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь все лица, пересекающие границу стран - участниц Евросоюза обязаны декларировать любые суммы наличных в размерах от 10 000 евро», – отмечает адвокат.
Шугаев отмечает, что обжалование таких незаконных действий возможно исключительно в судах Финляндии, что сводит к нулю возможность законным способом вернуть изъятые денежные средства.