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Политика

«Без Горбачева мирные революции были бы немыслимы». Зарубежные политики о смерти генсека

Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Кондолиза Райс и другие
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа / АР

Смерть Михаила Горбачева вызвала реакцию политиков, как действующих, так и отставных, во всем мире. «Ведомости» собрали, что они говорили о последнем генсеке ЦК КПСС и его вкладе в установление мира на земле.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Twitter)

Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (ВВС)

Народы Восточной Европы и немецкий народ, и, в конце концов, русский народ, в большом долгу перед ним за вдохновение, за мужество, с которым он выступил с этими [выдвинутыми им] идеями свободы. Его все еще будут помнить в истории как человека, начавшего исторические преобразования на благо человечества и русского народа.

Лично он был очень обаятельным, очень приятным, не очень политизированным, несмотря на то, что он был выходцем из Коммунистической партии Советского Союза, а затем, в более позднем возрасте, он выдержал изоляцию с большим достоинством. 

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Twitter)

Горбачев был вызывающим доверие и уважаемым лидером. Он сыграл ключевую роль в окончании холодной войны и сбросил железный занавес.

Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни

Он скончался на 92-м году жизни

Он открыл дорогу к свободной Европе. Его наследие – это то, что нами никогда не будет забыто.

Катрин Гёррин-Эккардт, вице-президент Бундестага (Twitter) 

Без Михаила Горбачева мирные революции в странах Восточного блока, в нашей стране, были бы немыслимы. Его слова ободряли нас, делали меня сильной. Я преклоняюсь перед его достижениями, перед его жизнью и остаюсь с мыслями о его семье и друзьях. 

Джо Байден, действующий президент США (сайт Белого дома)

Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Как член сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он делал это и многое другое. Он работал с президентом [Рональдом] Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений. 

Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений.

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (Delfi) 

Он был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах [после провозглашения их независимости]. Покаяния не было. Такие воспоминания. Плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза.

Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Twitter)

Политика Михаила Горбачева способствовала падению коммунизма и распаду Советского Союза. Он был выдающейся фигурой мировой политики второй половины ХХ века. Пусть покоится с миром.

Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США (Twitter)

Я опечалена известием об уходе Михаила Горбачева. Он был человеком, который хотел дать лучшую жизнь своему народу.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР («РИА Новости»)

Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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