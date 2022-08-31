«Без Горбачева мирные революции были бы немыслимы». Зарубежные политики о смерти генсека

«Без Горбачева мирные революции были бы немыслимы». Зарубежные политики о смерти генсекаБорис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Кондолиза Райс и другие
Смерть Михаила Горбачева вызвала реакцию политиков, как действующих, так и отставных, во всем мире. «Ведомости» собрали, что они говорили о последнем генсеке ЦК КПСС и его вкладе в установление мира на земле.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Twitter)
Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (ВВС)
Народы Восточной Европы и немецкий народ, и, в конце концов, русский народ, в большом долгу перед ним за вдохновение, за мужество, с которым он выступил с этими [выдвинутыми им] идеями свободы. Его все еще будут помнить в истории как человека, начавшего исторические преобразования на благо человечества и русского народа.
Лично он был очень обаятельным, очень приятным, не очень политизированным, несмотря на то, что он был выходцем из Коммунистической партии Советского Союза, а затем, в более позднем возрасте, он выдержал изоляцию с большим достоинством.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Twitter)
Горбачев был вызывающим доверие и уважаемым лидером. Он сыграл ключевую роль в окончании холодной войны и сбросил железный занавес.
Он открыл дорогу к свободной Европе. Его наследие – это то, что нами никогда не будет забыто.
Катрин Гёррин-Эккардт, вице-президент Бундестага (Twitter)
Без Михаила Горбачева мирные революции в странах Восточного блока, в нашей стране, были бы немыслимы. Его слова ободряли нас, делали меня сильной. Я преклоняюсь перед его достижениями, перед его жизнью и остаюсь с мыслями о его семье и друзьях.
Джо Байден, действующий президент США (сайт Белого дома)
Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Как член сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он делал это и многое другое. Он работал с президентом [Рональдом] Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений.
Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений.
Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (Delfi)
Он был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах [после провозглашения их независимости]. Покаяния не было. Такие воспоминания. Плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза.
Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Twitter)
Политика Михаила Горбачева способствовала падению коммунизма и распаду Советского Союза. Он был выдающейся фигурой мировой политики второй половины ХХ века. Пусть покоится с миром.
Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США (Twitter)
Я опечалена известием об уходе Михаила Горбачева. Он был человеком, который хотел дать лучшую жизнь своему народу.
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР («РИА Новости»)
Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье.