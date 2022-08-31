«Без Горбачева мирные революции были бы немыслимы». Зарубежные политики о смерти генсека

Народы Восточной Европы и немецкий народ, и, в конце концов, русский народ, в большом долгу перед ним за вдохновение, за мужество, с которым он выступил с этими [выдвинутыми им] идеями свободы. Его все еще будут помнить в истории как человека, начавшего исторические преобразования на благо человечества и русского народа.