Президент Казахстана объявил досрочные выборы

В Казахстане осенью пройдут досрочные президентские выборы, которые ранее были намечены на 2024 г., а в первой половине 2023 г. – внеочередные парламентские (по плану они должны были пройти в 2025 г.). Срок полномочий президента предлагается увеличить с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания. Об этом говорится в послании народу, опубликованном 1 сентября президентом Касым-Жомартом Токаевым. Но решение об ограничении срока полномочий предстоит рассмотреть уже новому парламенту следующей осенью. Из послания не понятно, будет новый однократный срок отсчитываться уже с этого года, если победит Токаев, или с 2028 г.