Президент Казахстана объявил досрочные выборы

Президент Казахстана объявил досрочные выборыОни призваны повысить устойчивость его власти
В Казахстане осенью пройдут досрочные президентские выборы, которые ранее были намечены на 2024 г., а в первой половине 2023 г. – внеочередные парламентские (по плану они должны были пройти в 2025 г.). Срок полномочий президента предлагается увеличить с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания. Об этом говорится в послании народу, опубликованном 1 сентября президентом Касым-Жомартом Токаевым. Но решение об ограничении срока полномочий предстоит рассмотреть уже новому парламенту следующей осенью. Из послания не понятно, будет новый однократный срок отсчитываться уже с этого года, если победит Токаев, или с 2028 г.
«В итоге к середине 2023 г. будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов. Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого», – говорится в послании. Кроме того, казахстанский лидер объявил об амнистии участникам январских событий, за исключением организаторов беспорядков и обвиняемых по статьям «государственная измена» и «попытка насильственного захвата власти».