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Президент Казахстана объявил досрочные выборы

Они призваны повысить устойчивость его власти
Илья Лакстыгал
Токаев ищет варианты слегка модернизировать систему, провести социально ориентированные реформы, но при этом сохранить стабильность в условиях геополитической турбулентности / Vyacheslav OSELEDKO / AFP

В Казахстане осенью пройдут досрочные президентские выборы, которые ранее были намечены на 2024 г., а в первой половине 2023 г. – внеочередные парламентские (по плану они должны были пройти в 2025 г.). Срок полномочий президента предлагается увеличить с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания. Об этом говорится в послании народу, опубликованном 1 сентября президентом Касым-Жомартом Токаевым. Но решение об ограничении срока полномочий предстоит рассмотреть уже новому парламенту следующей осенью. Из послания не понятно, будет новый однократный срок отсчитываться уже с этого года, если победит Токаев, или с 2028 г.

«В итоге к середине 2023 г. будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов. Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого», – говорится в послании. Кроме того, казахстанский лидер объявил об амнистии участникам январских событий, за исключением организаторов беспорядков и обвиняемых по статьям «государственная измена» и «попытка насильственного захвата власти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных