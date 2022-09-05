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Возобновление иранской ядерной сделки под угрозой

США не понравились выдвинутые Тегераном условия
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Шансы на заключение сделки тем меньше, чем дольше ведутся переговоры / Imago / ТАСС

США считают, что для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерная сделка») с Ираном не должно быть никаких дополнительных условий. Об этом на брифинге 2 сентября заявила пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. Последние предложения Тегерана в Вашингтоне и Брюсселе считают «шагом назад» в деле возобновления сделки. В канун промежуточных выборов в конгресс контакты по этой теме могут быть заморожены, так что возобновление СВПД вновь находится под угрозой, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как заявила Жан-Пьер, если Тегеран готов выполнить те условия, на которые был согласен в момент договоренностей в 2015 г., то Вашингтон «готов сделать то же самое». Но о закрытии ранее начатых против Ирана расследований МАГАТЭ речь не должна идти, сказала Жан-Пьер. Это было одним из выдвинутых Ираном условий, который считает такие расследования политически мотивированными. Пресс-секретарь Байдена отметила, что США ждут результатов расследования МАГАТЭ о следах обогащенного урана на трех ранее незаявленных иранских объектах. «Иран должен ответить (на заявления агентства. – «Ведомости».) – совершенно ясно, что расследования не носят политического характера. Они не рычаги или козыри», – заявила она. 1 сентября Иран направил свой последний ответ на предложенный Европейским союзом текст для возобновления соглашения. Кроме закрытия расследований МАГАТЭ об уране на трех объектах Иран также потребовал в ходе последнего раунда переговоров гарантий исполнения сделки, если США снова выйдут из нее. Согласно заключенному в 2015 г. СВПД, Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был к 2022 г. получить отмену санкций ООН и западных стран. Но в 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных