Возобновление иранской ядерной сделки под угрозой

Как заявила Жан-Пьер, если Тегеран готов выполнить те условия, на которые был согласен в момент договоренностей в 2015 г., то Вашингтон «готов сделать то же самое». Но о закрытии ранее начатых против Ирана расследований МАГАТЭ речь не должна идти, сказала Жан-Пьер. Это было одним из выдвинутых Ираном условий, который считает такие расследования политически мотивированными. Пресс-секретарь Байдена отметила, что США ждут результатов расследования МАГАТЭ о следах обогащенного урана на трех ранее незаявленных иранских объектах. «Иран должен ответить (на заявления агентства. – «Ведомости».) – совершенно ясно, что расследования не носят политического характера. Они не рычаги или козыри», – заявила она. 1 сентября Иран направил свой последний ответ на предложенный Европейским союзом текст для возобновления соглашения. Кроме закрытия расследований МАГАТЭ об уране на трех объектах Иран также потребовал в ходе последнего раунда переговоров гарантий исполнения сделки, если США снова выйдут из нее. Согласно заключенному в 2015 г. СВПД, Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был к 2022 г. получить отмену санкций ООН и западных стран. Но в 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения.