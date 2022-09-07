Титов вступился за массово выдворенных из России китайцев

Омбудсмен напомнил, что в апреле 2020 г. указом президента Владимира Путина о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения COVID-19 было приостановлено исчисление сроков пребывания иностранцев в стране (после которых требуется выехать за рубеж). В июне 2021 г. был издан новый указ, согласно которому временные меры продлевались на 90 суток с даты снятия ограничений на транспортное сообщение с соответствующим государством. То есть для граждан Китая отсчет 90 дней должен был начаться с 20 мая 2022 г., когда было открыто сообщение с КНР, и действовать до 17 августа 2022 г., пишет Титов.