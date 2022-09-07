На Госсовете с участием Владимира Путина поспорили о развитии туризма

Также дискуссию вызвало предложение Кожемяко о предоставлении грантов для строительства отелей, в которых менее 120 номеров. Об этом же сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Эксперты отмечали, что средний номерной фонд отеля – 25–50 номеров. Поэтому предлагаем внедрить еще один механизм – это выплата грантов на частичную компенсацию затрат на строительство отелей менее 120 номеров. При этом во избежание недостроев гранты выплачивать только после получения акта ввода в эксплуатацию». Их же поддержал президент «Опоры России» Александр Калинин, который сказал, что туризм во многих регионах – это сезонный бизнес и небольшие отели за сезон окупаются. Калинин также предложил распространить упущенную систему налогообложения на предприятия, где может работать до 250 человек, а не до 100 человек, как сейчас. Чернышенко сказал, что для строительства подобных отелей есть программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса с лучшими ставками по кредитам. Путин сказал, что эту тему следует обсудить с Минфином.