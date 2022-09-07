На Госсовете с участием Владимира Путина поспорили о развитии туризма

На Госсовете с участием Владимира Путина поспорили о развитии туризмаВице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил против усиления полномочий Ростуризма
Президент Владимир Путин провел президиум Госсовета по теме поддержки туристической индустрии в России, на котором обсудил с губернаторами и членами правительства развитие отрасли. Заседание прошло в Приморском крае, где проходит Восточный экономический форум.
Путин заявил, что развитие внутреннего туризма значимо, у него колоссальный потенциал, он способствует пополнению бюджетов регионов и муниципалитетов. По его словам, туризм влияет на развитие более 50 смежных отраслей и создает перспективы развития для малого и среднего бизнеса. Президент сказал, что огромным спросом пользуется у россиян отдых у моря, поэтому нужно обсудить вопрос создания крупных морских курортов, где в год могло бы отдыхать до 10 млн человек. В частности, он предложил создать новые крупные курорты на побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморья. Он обратил внимание на создание курорта Каякент в Дагестане.
На президиуме Госсовета развернулась дискуссия по поводу создания «единого окна» – ведомства, которое бы отвечало за развитие туризма. Глава Приморского края, председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко заявил, что сейчас госуправление в сфере туризма возложено на Ростуризм, где работает всего 100 человек, многие другие ведомства тоже курируют вопросы, связанные с туризмом: «Иногда даже нам, губернаторам, сложно разобраться, в чьей компетенции находится вопрос». Его поддержала и глава Ростуризма Зарина Догузова. Но против выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, поскольку более 50 смежных отраслей экономики вовлечены в туротрасль, то сложно сосредоточить все полномочия в едином ведомстве. Он добавил, что сейчас 75% средств, которые идут на строительство в сфере туризма, курируются Минстроем, поэтому он не считает необходимым менять данную систему.
Также дискуссию вызвало предложение Кожемяко о предоставлении грантов для строительства отелей, в которых менее 120 номеров. Об этом же сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Эксперты отмечали, что средний номерной фонд отеля – 25–50 номеров. Поэтому предлагаем внедрить еще один механизм – это выплата грантов на частичную компенсацию затрат на строительство отелей менее 120 номеров. При этом во избежание недостроев гранты выплачивать только после получения акта ввода в эксплуатацию». Их же поддержал президент «Опоры России» Александр Калинин, который сказал, что туризм во многих регионах – это сезонный бизнес и небольшие отели за сезон окупаются. Калинин также предложил распространить упущенную систему налогообложения на предприятия, где может работать до 250 человек, а не до 100 человек, как сейчас. Чернышенко сказал, что для строительства подобных отелей есть программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса с лучшими ставками по кредитам. Путин сказал, что эту тему следует обсудить с Минфином.
Догузова на Госсовете заявила, что на иностранных туристах во всем мире зарабатывают деньги. Кроме того, приезд иностранных туристов – это возможность показать страну, сказала она. По ее словам, Ростуризм был бы рад видеть туристов из недружественных стран в России, поэтому она предложила вернуться к вопросу о введении электронной визы (программа была приостановлена из-за пандемии). Путин в целом поддержал идею Догузовой, сказав, что в вопросе виз МИД использует принцип взаимности. Однако он считает, что в данном вопросе не нужно «цепляться за взаимность».
Также на Госсовете подняли вопрос о том, чтобы корпорация «Туризм.РФ» получила возможность совершать сделки с федеральной собственностью, минуя этап аукциона. Эту идею поддержал Чернышенко – по его словам, это аналогия с Дом.РФ. Вице-премьер считает, что это позволит сократить время на строительство туристических объектов. Президент в целом эту идею поддержал.
Ранее на ВЭФе Чернышенко говорил, что с 2023 до 2030 г. прямых бюджетных инвестиций в российскую туристическую отрасль планируется более 462 млрд руб. «Если в 2020 г. у нас финансирование было 11 млрд, то в текущем году уже более 75 млрд, и эти цифры будут только возрастать», – сказал Чернышенко. Догузова на заседании президиума Госсовета заявила, что занятость в туризме с 2015 г. выросла в 6 раз – с 500 000 до 3 млн человек. По ее словам, одно рабочее место в туризме создает полтора рабочих места в смежных отраслях.