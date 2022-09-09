Заявить о присоединении к России 4 ноября готовы новые власти Запорожской и Херсонской областей

Перед этим глава республики, комментируя проведение референдумов на других территориях, где была проведена военная операция (предполагаемая география плебисцита не уточнялась), заявил: «Чем быстрее они будут проведены, тем лучше». Он подчеркнул, что Крым готов оказать любое содействие в этом вопросе – моральное, материальное и методическое. «Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране», – отметил он. Особенности жизни в Крыму и Севастополе, которые до 2014 г. входили в состав Украины, прописаны в специальном законе.