Заявить о присоединении к России 4 ноября готовы новые власти Запорожской и Херсонской областей

Заявить о присоединении к России 4 ноября готовы новые власти Запорожской и Херсонской областейВ случае организации референдумов проголосовать, вероятней всего, дадут украинцам в РФ
Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) может быть осуществлено и без проведения референдумов, об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, это логичное решение, учитывая то, что результаты крымского референдума 2014 г. «мало кто признал». «Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории», – отметил Аксенов.
Перед этим глава республики, комментируя проведение референдумов на других территориях, где была проведена военная операция (предполагаемая география плебисцита не уточнялась), заявил: «Чем быстрее они будут проведены, тем лучше». Он подчеркнул, что Крым готов оказать любое содействие в этом вопросе – моральное, материальное и методическое. «Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране», – отметил он. Особенности жизни в Крыму и Севастополе, которые до 2014 г. входили в состав Украины, прописаны в специальном законе.
Вечером 7 сентября секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября – в День народного единства. Какие именно территории должен затронуть референдум, он не уточнил.
В этот же день социологический центр ИНСОМАР опубликовал результаты опроса в двух областях Украины: Запорожской и Херсонской (участвовало по 1000 человек). Социологи задавали респондентам вопрос: «Лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?».
В Запорожской области, по данным этих социологов, 71% опрошенных заявил о желании войти в состав России, 6% – остаться в составе Украины, столько же – стать самостоятельным государством, 17% затруднились ответить. В Херсонской области, соответственно, 63% хотят в Россию, 11% предпочли бы остаться в составе Украины, 7% – существовать самостоятельно, 19% затрудняются с ответом.
По словам близкого к Старой площади собеседника «Ведомостей», Турчак озвучил дату, на которую ориентируются все, кто занимается подготовкой референдумов. Оценивая слова Аксенова, важно понимать, что никто не собирается отказываться от самой идеи присоединения территорий, отмечает он.
На заявление Турчака отреагировал не только Аксенов. На Херсонщине и в Запорожье поддержали идею о проведении референдума 4 ноября. Заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя слова Турчака, заявил, что полностью с ним согласен.
«Будем готовиться к [обозначенной Турчаком] дате. Все думали, что референдум состоится в сентябре (о том, что такой сценарий не был реализован, ранее писали «Ведомости»), но конкретной даты не называли», – отметил Стремоусов. Аналогичное мнение «Известиям» высказал глава пророссийской ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что чем раньше пройдет референдум, тем лучше.
Глава уже признанной РФ ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность проведения голосования 4 ноября, заявил, что оно пройдет обязательно, но сейчас «идет освободительная операция, это вопрос времени».«Это желание [войти в состав РФ] с годами только окрепло, это вопрос времени. И оно приближается с каждым метром», – добавил глава ДНР.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что ведомство готово помочь местным избиркомам в проведении голосования. «Референдум объявят, будет порядок, будут законы или указ местной власти, в котором будет определено, где они открывают избирательные участки, сколько они открывают, это не полномочия ЦИК», – указал он.
Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к администрации одного из регионов ЦФО, говорил, что в случае проведения референдума на территориях, где была проведена военная операция, соответствующие участки для плебисцита по инициативе их властей могут быть открыты и в РФ. В таком случае в референдуме смогут проголосовать имеющие временную или постоянную регистрацию в РФ граждане Украины, которые переехали в страну, пояснял он. Это позволит объяснить интерес к мероприятию со стороны местных жителей, говорил источник.
Близкий к Старой площади источник «Ведомостей» не исключает, что голосование будет многодневным.
«4 ноября – это выгодная дата, чтобы показать единение, – отмечает политолог Александр Немцев. – При этом в условиях активных боевых действий отвлекать силовой ресурс может быть непростой задачей». При этом мнение Аксенова можно оценивать в рамках дискуссии о поддержке присоединения территорий к РФ, считает он.