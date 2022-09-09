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Интерес к выборам на фоне событий на Украине может оказаться невысок

(НЕ БОЛЕЕ 90 ЗНАКОВ): Патриотический консенсус не дает партиям активно критиковать друг друга
Екатерина Гробман
Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня стартуют региональные выборы, которые накануне в ЦИК охарактеризовали как самые спокойные за многие годы. На интересе к выборам сказывается то, что они не совмещены с федеральными кампаниями, а сами участники выборов объединены внешнеполитической повесткой

В 12 регионах страны сегодня, 9 сентября, стартует голосование на выборах регионального уровня. 10 сентября голосование стартует еще в трех субъектах (продлится два дня), как и 11 сентября. Кроме того, три дня будет длиться кампания по выборам депутатов в шести региональных административных центрах (АЦ), два дня – в одном АЦ, один – в пяти. В городах федерального значения не будет единого подхода к срокам: в Москве голосование на местных выборах начнется уже в пятницу, а в Санкт-Петербурге уложатся с избранием муниципальных депутатов за день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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