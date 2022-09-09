Интерес к выборам на фоне событий на Украине может оказаться невысок

В 12 регионах страны сегодня, 9 сентября, стартует голосование на выборах регионального уровня. 10 сентября голосование стартует еще в трех субъектах (продлится два дня), как и 11 сентября. Кроме того, три дня будет длиться кампания по выборам депутатов в шести региональных административных центрах (АЦ), два дня – в одном АЦ, один – в пяти. В городах федерального значения не будет единого подхода к срокам: в Москве голосование на местных выборах начнется уже в пятницу, а в Санкт-Петербурге уложатся с избранием муниципальных депутатов за день.