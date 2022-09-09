Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

О резком ухудшении состояния здоровья монарха стало известно днем ранее – информация была распространена пресс-службой Букингемского дворца. Члены британской королевской семьи, включая наследника принца Чарльза, его сына принца Уильяма, а также принца Эндрю, поспешили в замок Балморал в Шотландии, чтобы проститься. Елизавета умерла в кругу семьи, сообщила позднее пресс-служба.