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Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

Ее родные простились с ней в шотландском замке Балморал
Илья Лакстыгал
Монархия – это символ единства нации Великобритании / Suzanne Plunkett / Reuters

8 сентября вечером официальное объявление о смерти королевы Елизаветы II по традиции было прикреплено к перилам Букингемского дворца.

О резком ухудшении состояния здоровья монарха стало известно днем ранее – информация была распространена пресс-службой Букингемского дворца. Члены британской королевской семьи, включая наследника принца Чарльза, его сына принца Уильяма, а также принца Эндрю, поспешили в замок Балморал в Шотландии, чтобы проститься. Елизавета умерла в кругу семьи, сообщила позднее пресс-служба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных