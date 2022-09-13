Московские муниципалитеты остались за «Единой Россией»Оппозиция критикует ДЭГ, но не смогла организовать наблюдение за ним
По итогам московских муниципальных выборов «Единая Россия» взяла уверенное большинство. Из разыгрываемых 1417 мандатов партия власти получила 1160. Таким образом, у ее представителей большинство в 122 муниципалитетах Москвы из 125, в которых проходили выборы. На втором месте идет поддерживаемое московскими властями движение «Мой район» (аналогичное название носит программа мэрии по благоустройству) – 134 мандата.
На муниципальных выборах 2017 г. второе место по числу мандатов было у «Яблока», третье – у самовыдвиженцев, большая часть и тех и других шла от оппозиционной команды экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова и политтехнолога Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физ.лиц-иноагентов). В этот раз оппозиции не удалось повторить успех: у «Яблока» всего три места, у самовыдвиженцев – 26. КПРФ забирает 42 мандата (44 в 2017 г.), «Справедливая Россия» – 20 мандатов (было 10), у «Новых людей» – 20 мандатов, у ЛДПР – 11 (было 4), один мандат получили «Коммунисты России».