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Московские муниципалитеты остались за «Единой Россией»

Оппозиция критикует ДЭГ, но не смогла организовать наблюдение за ним
Виктор Хамраев Екатерина Гробман
Максим Стулов / Ведомости

По итогам московских муниципальных выборов «Единая Россия» взяла уверенное большинство. Из разыгрываемых 1417 мандатов партия власти получила 1160. Таким образом, у ее представителей большинство в 122 муниципалитетах Москвы из 125, в которых проходили выборы. На втором месте идет поддерживаемое московскими властями движение «Мой район» (аналогичное название носит программа мэрии по благоустройству) – 134 мандата.

На муниципальных выборах 2017 г. второе место по числу мандатов было у «Яблока», третье – у самовыдвиженцев, большая часть и тех и других шла от оппозиционной команды экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова и политтехнолога Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физ.лиц-иноагентов). В этот раз оппозиции не удалось повторить успех: у «Яблока» всего три места, у самовыдвиженцев – 26. КПРФ забирает 42 мандата (44 в 2017 г.), «Справедливая Россия» – 20 мандатов (было 10), у «Новых людей» – 20 мандатов, у ЛДПР – 11 (было 4), один мандат получили «Коммунисты России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных