Московские муниципалитеты остались за «Единой Россией»

На муниципальных выборах 2017 г. второе место по числу мандатов было у «Яблока», третье – у самовыдвиженцев, большая часть и тех и других шла от оппозиционной команды экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова и политтехнолога Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физ.лиц-иноагентов). В этот раз оппозиции не удалось повторить успех: у «Яблока» всего три места, у самовыдвиженцев – 26. КПРФ забирает 42 мандата (44 в 2017 г.), «Справедливая Россия» – 20 мандатов (было 10), у «Новых людей» – 20 мандатов, у ЛДПР – 11 (было 4), один мандат получили «Коммунисты России».