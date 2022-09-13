Выборы прошли без сюрпризов: с консолидацией вокруг власти

Выборы прошли без сюрпризов: с консолидацией вокруг властиПредставители власти победили при низкой явке и сверхвысоких результатах
Региональные выборы 2022 г. обошлись без неожиданностей. Губернаторские кампании в 14 регионах окончились победой действующих глав регионов и назначенных президентом врио. Два действующих губернатора и шесть врио получили на выборах результаты выше 80% – Антон Алиханов (Калининградская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия), Юрий Зайцев (Марий Эл), Александр Авдеев (Владимирская обл.), Павел Малков (Рязанская обл.), Максим Егоров (Тамбовская обл.), Михаил Евраев (Ярославская обл.), Владимир Мазур (Томская обл.). Причем в Томской области на выборах 2017 г. бывший губернатор Сергей Жвачкин получил 60%. Самой конкурентной стала кампания в Удмуртии – там действующий глава Александр Бречалов получил 64%, а его ближайший соперник Александр Сыров (КПРФ) – 20%. Во всех регионах кроме Удмуртии результаты у глав оказались выше, чем на прошлых выборах.
Явка на губернаторских выборах оказалась сопоставима с выборами прошлых лет, несмотря на использование двухдневного и трехдневного голосования (один день выборы проходили только в Свердловской области, Бурятии и Марий Эл). А где-то оказалась даже ниже, чем на однодневных выборах в 2017 г., например в Калининградской, Ярославской, Саратовской областях и Карелии.
Из шести регионов, где избрали депутатов заксобраний, в пяти (Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская обл., Саратовская обл., Северная Осетия) «Единая Россия» получила больше 50% по спискам (см. график). По спискам в заксобрания прошли представители трех старых парламентских партий парламентской оппозиции. Только на Сахалине «Единая Россия» набрала меньше половины голосов по спискам – 47%. И только в этом регионе в облдуму по спискам прошла в этом году пятая парламентская партия «Новые люди».
«Единая Россия» либо подтвердила, либо улучшила результат, который был у нее в 2017 г., говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин констатирует, что результаты партии чуть ниже, чем в 2017 г.: «В Северной Осетии прибавили в 2 раза [уступив «Справедливой России»]. В Саратовской области и Удмуртии – примерно на том же уровне, чуть ниже в Краснодаре, на Сахалине и в Пензенской области. Можно говорить, что твердое 2-е место». По выборам гордум снижение результата КПРФ там, где выборы проходят только по округам, – во Владивостоке или Омске: там по одному и двум мандатам соответственно, говорит Афонин. «Результаты условно удовлетворительные. Иного ждать сложно, поскольку сейчас у избирателей нет интереса к выборам, стоят вызовы перед страной. А кроме того, в такие периоды всегда растет поддержка власти», – говорит он.
Почти во всех регионах результаты ЛДПР подросли, причем растет число одномандатников, что свидетельствует о зрелости партии и ее кандидатов, говорит глава центрального аппарата партии Алексей Диденко. У «Справедливой России» результаты по количеству мандатов чуть выше, чем в 2017 г., например, депутаты у партии появятся в заксобраниях Краснодарского края, Сахалина, отмечает член президиума центрального совета партии Дмитрий Гусев: «Просели результаты в Пензенской области, там будем менять руководителя регионального отделения». При этом в успешной для партии Ярославской области на выборах в гордуму партия взяла лишь один мандат (в 2021 г. на выборах в Госдуму в регионе по двум округам выиграли эсеры. – «Ведомости»). По словам Гусева, нынешняя кампания характеризуется тем, что на выборах было очень мало интриг – разве что на выборах в гордумы по некоторым одномандатным округам.
Прошедшие выборы можно оценить положительно, цитирует пресс-служба «Новых людей» вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, у партии хороший результат на выборах в облдуму Сахалина, один кандидат проходит по округу. «Новые люди» также прошли в гордуму Барнаула и хурал Кызыла.
Главным фактором выборов стала электоральная консолидация – высокий уровень поддержки президента и всех сил, которые с ним связаны, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Результаты КПРФ и «Справедливой России» чуть хуже, чем пять лет назад, поэтому можно говорить, что на левом фланге дефицит электорального предложения», – говорит он. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласен с выводами Костина и добавляет, что для ЛДПР кампания была сложной из-за смерти лидера партии Владимира Жириновского, но партия показала, что способна адаптироваться: «Однако надо смотреть на дальнейшие кампании – пока вопросы к перспективам партии не сняты».
Дискуссия, которая развернулась весной, о том, нужно ли проводить выборы в условиях специальной военной операции или нет, показала, что правы оказались те, кто выступал за их сохранение, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «По сути, можно говорить, что партии парламентской оппозиции пропустили сезон, не показав ярких кампаний. ЛДПР – из-за смерти Жириновского, КПРФ – из-за того, что не хочет конфликтовать с властью в 2022 г. Но бывают ситуации, когда партии пропускали сезон, а потом выигрывали», – говорит Виноградов. Никакие внешнеполитические события негативно на электоральном поведении в эти дни не сказались, говорит он.