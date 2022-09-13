Выборы прошли без сюрпризов: с консолидацией вокруг власти

«Единая Россия» либо подтвердила, либо улучшила результат, который был у нее в 2017 г., говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин констатирует, что результаты партии чуть ниже, чем в 2017 г.: «В Северной Осетии прибавили в 2 раза [уступив «Справедливой России»]. В Саратовской области и Удмуртии – примерно на том же уровне, чуть ниже в Краснодаре, на Сахалине и в Пензенской области. Можно говорить, что твердое 2-е место». По выборам гордум снижение результата КПРФ там, где выборы проходят только по округам, – во Владивостоке или Омске: там по одному и двум мандатам соответственно, говорит Афонин. «Результаты условно удовлетворительные. Иного ждать сложно, поскольку сейчас у избирателей нет интереса к выборам, стоят вызовы перед страной. А кроме того, в такие периоды всегда растет поддержка власти», – говорит он.