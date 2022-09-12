Восемь из 14 губернаторов выиграли выборы с результатом больше 80%

Почти на всех губернаторских выборах второе место после кандидатов от власти заняли коммунисты, хотя и со значительным открывом. В Бурятии глава региона Алексей Цыденов набрал 86% (в 2017 г. он получил 87%), ближайший его соперник, кандидат от КПРФ Виктор Малышенко – 7%. Глава Карелии Артур Парфенчиков получил 69% (в 2017 г. – 61%). Его соперники Андрей Рогалевич из «Справедливой России» – 13,4%, а Евгений Ульянов из КПРФ – 12,6%. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил 80% (в 2017 г. – 81%), за ним идет Евгений Мишин (ЛДПР) с 6%.