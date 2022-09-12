Восемь из 14 губернаторов выиграли выборы с результатом больше 80%Практически во всех заксобраниях большинство по партспискам получила «Единая Россия»
В большинстве регионов в ГАС «Выборы» ввели почти все протоколы с избирательных комиссий. Все действующие губернаторы и врио победили своих оппонентов. В восьми из 14 регионов представители власти получили больше 80% голосов, даже в Томской области, где высок уровень протестного голосования. Единороссы взяли большинство по партийным спискам и на выборах в заксах.
Перевес на губернаторских выборах
Почти на всех губернаторских выборах второе место после кандидатов от власти заняли коммунисты, хотя и со значительным открывом. В Бурятии глава региона Алексей Цыденов набрал 86% (в 2017 г. он получил 87%), ближайший его соперник, кандидат от КПРФ Виктор Малышенко – 7%. Глава Карелии Артур Парфенчиков получил 69% (в 2017 г. – 61%). Его соперники Андрей Рогалевич из «Справедливой России» – 13,4%, а Евгений Ульянов из КПРФ – 12,6%. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил 80% (в 2017 г. – 81%), за ним идет Евгений Мишин (ЛДПР) с 6%.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выиграл выборы с результатом 77,03% (в 2017 г. – 68%), его ближайший соперник Ольга Ефимова, традиционно выдвигающаяся от КПРФ, получила 11%. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил на выборах 66% (в 2017 г. – 62%), за ним идет Александр Ивачев (КПРФ) – 13%. Одна из самых конкурентных кампаний оказалась в Удмуртии – там глава региона Александр Бречалов набрал 64% (в 2017 г. – 78%), а его ближайший соперник Александр Сыров (КПРФ) – 20%.
Неожиданные результаты оказались в Томской области – врио губернатора Владимир Мазур набрал 85% (в 2017 г. глава региона Сергей Жвачки получил 60,5%), на втором месте Галина Немцева («Справедливая Россия») – 6%. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, шедший на выборы самовыдвиженцем, получил 82% (в 2017 г. врио главы Александр Евстифеев получил 88%), его соперник из ЛДПР Антон Мирбадалев – 8% (кандидат от КПРФ в регионе не шел). Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев получил 84% (в 2017 г. выборы проходили в два тура, во втором туре победил Владимир Сипягин из ЛДПР с результатом 57%, но досрочно ушел в депутаты Госдумы), следом за ним идет Антон Сидорка (КПРФ) с 6,5%.
В Кировской области врио губернатора Александр Соколов набрал 72% (в 2017 г. врио Игорь Васильев набрал 64%), за ним идет Сергей Мамаев (КПРФ) – 13%. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков набрал 84,5% (в 2017 г. врио главы Николай Любимов получил 80%), его ближайший соперник Денис Сидоров (КПРФ) – 6%. В Саратовской области врио губернатора Роман Бусаргин набирает 72% (в 2017 г. глава региона Валерий Радаев получил 74%), его соперница Ольга Алимова (КПРФ) – 14%. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров набрал 85% (в 2020 г. глава региона Александр Никитин получил 79%), за ним лишь с 7% идет Андрей Жидков (КПРФ). В Ярославской области врио главы региона, самовыдвиженец Михаил Евраев выиграл выборы с 82% (в 2017 г. врио главы Дмитрий Миронов получил 79%), за ним идет Михаил Парамонов (КПРФ) – 6%.
Выборы депутатов заксобраний
Практически по всех регионах «Единая Россия» набрала больше 50% голосов по партийным спискам.
В Пензенской области на выборах депутатов заксобрания «Единая Россия» получила по спискам 75%, КПРФ – 8,5%, ЛДПР – 5,5%. В Краснодарском крае «Единая Россия» набрала 71%, на втором месте КПРФ – 11%, затем идет ЛДПР – 6,6% и «Справедливая Россия» – 6%. На выборах депутатов заксобрания Северной Осетии победу по спискам одержали «Единая Россия» – 68%, «Справедливая Россия» – 14% и КПРФ – 12%. В Саратовской области на выборах в облдуму у «Единой России» 60%, у КПРФ – 15%, у ЛДПР – 9%, у «Справедливой России» – 7%.
В госсовет Удмуртии проходят «Единая Россия» – 51%, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 13,6%, «Справедливая Россия» – 6%. В Сахалинской области «Единая Россия» получила меньше – 47%. На втором месте КПРФ – 14%, затем ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия» – 5%. Там в облдуму прошли и «Новые люди», набрав 9%. Таким образом, только на Сахалине в заксобрание прошла новая партия, в остальных регионах – только представители старых парламентских партий.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия добилась на этих выборах поставленных целей, а результат стал «результатом консолидации». Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что их партия сформирует во всех заксобраниях «приличные фракции». «Результаты показывают, что КПРФ фактически везде сохранила позиции второй политической силы», – сказал он (цитата по ТАСС).