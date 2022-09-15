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В регионах России подняли вопрос об отмене праздничных мероприятий

Представители власти говорят о необходимости сосредоточиться на помощи беженцам и армии
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что Дня города в облцентре «в его привычном формате» не будет. «Думаю, не надо объяснять почему – слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», – написал он. Несколько «локальных мероприятий» все же состоится. На сайте change.org в конце августа была размещена петиция с названием «3 000 000 руб. вместо салюта на День города Воронеж в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса» (подписали 3062 человека).

В Брянске власти приняли решение отменить традиционное шествие по ул. Ленина 17 сентября. 13 сентября в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести 85-летие Краснодарского края (17 сентября) скромно: в частности, привлечь к нему исключительно краевые творческие коллективы и «отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий». Ассоциация родительских комитетов края попросила Кондратьева отменить все мероприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных