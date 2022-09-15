В регионах России подняли вопрос об отмене праздничных мероприятий

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что Дня города в облцентре «в его привычном формате» не будет. «Думаю, не надо объяснять почему – слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», – написал он. Несколько «локальных мероприятий» все же состоится. На сайте change.org в конце августа была размещена петиция с названием «3 000 000 руб. вместо салюта на День города Воронеж в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса» (подписали 3062 человека).