В регионах России подняли вопрос об отмене праздничных мероприятий

В регионах России подняли вопрос об отмене праздничных мероприятийПредставители власти говорят о необходимости сосредоточиться на помощи беженцам и армии
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что Дня города в облцентре «в его привычном формате» не будет. «Думаю, не надо объяснять почему – слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», – написал он. Несколько «локальных мероприятий» все же состоится. На сайте change.org в конце августа была размещена петиция с названием «3 000 000 руб. вместо салюта на День города Воронеж в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса» (подписали 3062 человека).
В Брянске власти приняли решение отменить традиционное шествие по ул. Ленина 17 сентября. 13 сентября в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести 85-летие Краснодарского края (17 сентября) скромно: в частности, привлечь к нему исключительно краевые творческие коллективы и «отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий». Ассоциация родительских комитетов края попросила Кондратьева отменить все мероприятия.