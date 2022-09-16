Аксенов и Кадыров возглавили рейтинг патриотичных губернаторов

Лидер «списка патриотов» Кадыров между тем в своем Telegram-канале призвал к «самомобилизации» регионов. «Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями», – говорится в сообщении. После этого Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что «Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки». Главе Марий Эл Юрию Зайцеву и губернатору Курской области Роману Старовойту понравилась идея подготовки добровольцев.