Аксенов и Кадыров возглавили рейтинг патриотичных губернаторов

Аксенов и Кадыров возглавили рейтинг патриотичных губернаторовОни же выразили готовность набирать добровольцев
«Рейтинг патриотичности губернаторов в период СВО» взялись составить в «Справедливой России». Для рейтинга разработано 15 критериев, среди которых публичная и личная позиция главы субъекта РФ в отношении спецоперации, принятие региональных законов о мерах поддержки членов семей военнослужащих, помощь беженцам, оказание гуманитарной помощи и др.
Старательные губернаторы в системе оценки «Справедливой России» получали максимум три балла за успехи в каждом из названных направлений, всего же они могли получить 31 очко. Столько набрали Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Николаев (Чувашия) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).
Немного отстали от них руководители семи регионов, набравшие около 30 баллов: Калужской, Иркутской, Орловской, Белгородской, Брянской, Ростовской областей и Москвы. Аутсайдеров в рейтинге было также 11, и среди них, например, лидеры Еврейской АО, Республики Марий Эл, Свердловской и Томской областей. Список завершает глава Смоленской области Алексей Островский (ЛДПР) – он набрал всего семь баллов.
Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин сказал «Ведомостям», что он не собирается просить рассмотреть рейтинг при принятии официальных кадровых решений, но выразил надежду на внимание Старой площади. Лидер справороссов Сергей Миронов сказал журналистам, что у партии нет полномочий для того, чтобы награждать или наказывать губернаторов. «Мы оперируем общественным мнением», – заключил он.
Политолог Александр Немцев отмечает, что это лишь «политический ход справороссов»: «Оценка дается без научной аналитики». Политолог Константин Калачев отметил, что в рейтинге есть место субъективным взглядам Прилепина и Миронова. Лидирующие позиции занимают «сакральные фигуры», считает эксперт. Политолог Илья Гращенков указал на субъективность «фрик-рейтинга», попадание в который ничем не грозит губернаторам.
Лидер «списка патриотов» Кадыров между тем в своем Telegram-канале призвал к «самомобилизации» регионов. «Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями», – говорится в сообщении. После этого Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что «Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки». Главе Марий Эл Юрию Зайцеву и губернатору Курской области Роману Старовойту понравилась идея подготовки добровольцев.
Представляя свой рейтинг, Миронов сообщил, что по инициативе фракции совет Госдумы 19 сентября рассмотрит вопрос приглашения в палату для выступления главы Минобороны Сергея Шойгу. Правда, зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев сказал «Ведомостям», что ему не известно о том, чтобы партия обсуждала приглашение Шойгу. Первый зампред фракции Дмитрий Вяткин на вопрос «Ведомостей» ответил, что по этому поводу на пленарном заседании «все сказал» спикер Госдумы.
Вячеслав Володин ранее говорил о необходимости проводить любое обсуждение спецоперации в закрытом режиме. Впрочем, вероятность отвлечения Шойгу на дискуссии в парламенте даже в таком формате один из собеседников «Ведомостей» на данном этапе считает крайне маловероятными.