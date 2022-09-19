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Политика

Президент США второй раз за год пообещал защитить Тайвань военным путём

Это убедит Китай сохранять остров в своей сфере влияния, говорит эксперт
Глеб Мишутин
The White House

Отвечая на вопрос телеканала CBS, будет ли Вашингтон защищать Тайвань от возможной «китайской агрессии», президент США Джо Байден заявил: «Да, в случае, если будет беспрецедентная атака». На дополнительный вопрос, будет ли эта политика отличаться от линии в отношении Украины, то есть будут ли США физически посылать своих солдат защищать Тайвань, Байден ответил утвердительно. При этом, добавил он, США не подталкивают Тайвань к обретению полной независимости от Китая, несмотря на тесное сотрудничество Вашингтона с администрацией острова.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на заявление Байдена призвала «не направлять ошибочных сигналов» сторонникам независимости Тайваня. «Мы призываем США в полной мере признать чрезвычайную важность и высокую чувствительность тайваньского вопроса, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике (в которых закреплен этот принцип. — «Ведомости»), добросовестно выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, данное руководством США», – подчеркнула она. По словам Мао, Пекин «очень недоволен и решительно осуждает» позицию Байдена по Тайваню.

При этом официальные власти США не считают, что президент сказал нечто экстраординарное. Отвечая на запрос CBS, официальный представитель Белого дома подчеркнул, что позиция Байдена по тайваньской проблеме не изменилась. 23 мая на пресс-конференции в Токио Байден ответил «да» на вопрос о том, будут ли США защищать Тайвань военным путем. После этого представитель госдепартамента также заявлял, что политика США в отношении острова не изменилась.

На Тайване слова Байдена восприняли очень тепло. МИД опубликовал заявление, в котором выражал благодарность правительству США «за твердую поддержку Тайваня в сфере безопасности». Как сообщает министерство, администрация острова продолжит укреплять оборону и углублять сотрудничество с Вашингтоном.

Заявления Байдена свидетельствуют о том, что США переходят от политики неопределенности в отношении Тайваня к откровенно противоречивой политике, поясняет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Учитывая прямо противоположные сигналы, поступающие от политической элиты США, можно говорить о двух политиках – соблюдении «принципа одного Китая» и решительной поддержке Тайваня, о которой и говорил президент Байден. Как отмечает Ломанов, такая противоречивость во взглядах США явно не пойдёт на пользу региону.

Раньше, поясняет Ломанов, Вашингтон хотя бы мог делать вид, что придерживается нейтралитета в тайваньском вопросе, не поддерживая как присоединение острова к Китаю, так и его вооруженный конфликт с Пекином. Сейчас же Байден дал понять, что проблема Тайваня может решиться только военным путем. Таким образом президент, видимо, хочет напугать КНР, но результат будет совершенно противоположным. Пекин, говорит Ломанов, теперь будет думать о подготовке к военной эскалации и о том, как не потерпеть поражение в столкновении с США и Тайванем одновременно. Выпустить Тайвань из своей сферы влияния китайское руководство даже не подумает, резюмирует эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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