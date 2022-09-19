Президент США второй раз за год пообещал защитить Тайвань военным путём

Раньше, поясняет Ломанов, Вашингтон хотя бы мог делать вид, что придерживается нейтралитета в тайваньском вопросе, не поддерживая как присоединение острова к Китаю, так и его вооруженный конфликт с Пекином. Сейчас же Байден дал понять, что проблема Тайваня может решиться только военным путем. Таким образом президент, видимо, хочет напугать КНР, но результат будет совершенно противоположным. Пекин, говорит Ломанов, теперь будет думать о подготовке к военной эскалации и о том, как не потерпеть поражение в столкновении с США и Тайванем одновременно. Выпустить Тайвань из своей сферы влияния китайское руководство даже не подумает, резюмирует эксперт.