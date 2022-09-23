Масштабные протесты в Иране привели к человеческим жертвам

Самые масштабные после протестов 2019 г. уличные акции прошли более чем в 50 иранских городах, хотя ядром протестов изначально были северо-западные регионы страны, населенные в основном курдами. Поводом послужила смерть 22-летней Махсы Амини, приехавшей в Тегеран из Иранского Курдистана. 13 сентября она была арестована полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и доставлена в участок. По версии властей, в участке у девушки случился сердечный приступ и инсульт. Амини была доставлена в больницу, где и скончалась 16 сентября. Родственники погибшей уверены, что задержанную убили в участке. По их версии, в результате избиений Амини получила перелом основания черепа и скончалась.