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Масштабные протесты в Иране привели к человеческим жертвам

Реальной опасности для действующих властей эксперты не видят
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Между иранскими властями и молодежью давно существует напряжение / AFP

В Иране нарастают акции протеста, которые уже привели к человеческим жертвам, сообщает агентство Reuters 22 сентября со ссылкой на официальные данные. Всего за последние пять дней протестов, по официальным данным, было убито восемь человек, среди которых полицейский и член проправительственного ополчения «Басидж». По версии курдского правозащитного агентства «Хенгав», погибло 10 человек.

Самые масштабные после протестов 2019 г. уличные акции прошли более чем в 50 иранских городах, хотя ядром протестов изначально были северо-западные регионы страны, населенные в основном курдами. Поводом послужила смерть 22-летней Махсы Амини, приехавшей в Тегеран из Иранского Курдистана. 13 сентября она была арестована полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и доставлена в участок. По версии властей, в участке у девушки случился сердечный приступ и инсульт. Амини была доставлена в больницу, где и скончалась 16 сентября. Родственники погибшей уверены, что задержанную убили в участке. По их версии, в результате избиений Амини получила перелом основания черепа и скончалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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