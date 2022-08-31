Протесты в Ираке продолжились беспорядками

29 августа, когда ас-Садр объявил об уходе из политики, сотни его сторонников ворвались в Дворец республики, где расположены офисы президента и премьера. Садристы разгромили несколько десятков штаб-квартир своих политических оппонентов. Минометному обстрелу подверглось расположенное в «зеленой зоне» американское посольство. Власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час и военное положение, ввели в Багдад войска, однако в «зеленую зону» вошли и связанные с ас-Садром военизированные формирования «Сарая ас-Салям» («Бригады мира»). Протесты, переходящие в вооруженные стычки, продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.