Протесты в Ираке продолжились беспорядками

Протесты в Ираке продолжились беспорядкамиНовая эскалация в ключевой стране ОПЕК может взвинтить цены на нефть
Иракский шиитский политический лидер Муктада ас-Садр утром 30 августа призвал своих сторонников прекратить акции протеста в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и покинуть ее. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поблагодарил ас-Садра за его призыв. Ас-Садр также подтвердил свое решение уйти из политики, которое спровоцировало беспорядки с захватом правительственных зданий и гибелью ночью на 30 августа 30 человек, сообщает Al-Jazeera.
29 августа, когда ас-Садр объявил об уходе из политики, сотни его сторонников ворвались в Дворец республики, где расположены офисы президента и премьера. Садристы разгромили несколько десятков штаб-квартир своих политических оппонентов. Минометному обстрелу подверглось расположенное в «зеленой зоне» американское посольство. Власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час и военное положение, ввели в Багдад войска, однако в «зеленую зону» вошли и связанные с ас-Садром военизированные формирования «Сарая ас-Салям» («Бригады мира»). Протесты, переходящие в вооруженные стычки, продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.