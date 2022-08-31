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Протесты в Ираке продолжились беспорядками

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Илья Лакстыгал
Ситуация в Ираке нестабильна и в целом связана с той хрупкой политической системой этноконфессионального представительства, сконструированной американцами после свержения Хусейна, а также сложным социально-экономическим положением и коррупцией в стране / AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Иракский шиитский политический лидер Муктада ас-Садр утром 30 августа призвал своих сторонников прекратить акции протеста в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и покинуть ее. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поблагодарил ас-Садра за его призыв. Ас-Садр также подтвердил свое решение уйти из политики, которое спровоцировало беспорядки с захватом правительственных зданий и гибелью ночью на 30 августа 30 человек, сообщает Al-Jazeera.

29 августа, когда ас-Садр объявил об уходе из политики, сотни его сторонников ворвались в Дворец республики, где расположены офисы президента и премьера. Садристы разгромили несколько десятков штаб-квартир своих политических оппонентов. Минометному обстрелу подверглось расположенное в «зеленой зоне» американское посольство. Власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час и военное положение, ввели в Багдад войска, однако в «зеленую зону» вошли и связанные с ас-Садром военизированные формирования «Сарая ас-Салям» («Бригады мира»). Протесты, переходящие в вооруженные стычки, продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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