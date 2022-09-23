Вячеслав Володин провел ротацию половины замов главы аппарата Госдумы

Ранее с поста замруководителя аппарата на должность советника перешла давняя соратница Володина Ольга Ситникова, которая работает с ним с середины 2000-х гг., когда он был вице-спикером Госдумы от «Единой России». Вместо нее должность занял Владимир Попов, который ранее руководил секретариатом председателя Госдумы. С нового созыва в 2021 г. секретариат возглавляет как раз Савастьянова, которая в VIII созыв Думы не избралась.