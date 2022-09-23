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Вячеслав Володин провел ротацию половины замов главы аппарата Госдумы

В нижней палате парламента сменили куратора кадров и куратора прессы
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин произвел кадровые перестановки в руководстве аппарата Госдумы. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в нижней палате.

Заместитель руководителя аппарата Госдумы Константин Тарасов перешел на должность штатного (то есть получающего зарплату) советника спикера нижней палаты парламента. Вместо него назначен Сергей Пушкин, который до этого момента занимал должность главреда «Дума ТВ» (учредитель – АНО «Редакция парламентского телевидения», бюджет на 2022 г. – 350 млн руб.).

Этот замруководителя аппарата Госдумы отвечает за управление пресс-службы и информации, экспертно-аналитическое управление и управление библиотечных фондов. Кроме того, он курировал работу со СМИ. Теперь эти полномочия перейдут к Пушкину. Функционал по работе со СМИ сохранится также и за Тарасовым, говорят источники.

Тарасов работает в Госдуме с 2004 г., когда спикером нижней палаты был Борис Грызлов.

После прихода Володина возглавил управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, позже перешел на должность замруководителя аппарата. Он подтвердил переход на должность советника Володина. По его словам, перед замруководителя аппарата поставлены новые задачи, поэтому аппарат Госдумы «только усилился» с назначением Пушкина.

Собеседник в Госдуме говорит, что Пушкин из администрации президента, где работал в то время, когда Володин курировал внутриполитический блок.

О создании «Дума ТВ» было объявлено в 2017 г. Тогдашний руководитель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова говорила, что палата хотела бы иметь инструмент для информирования о деятельности Госдумы. В апреле 2022 г. компания Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». Роскомнадзор потребовал восстановить доступ, но канал до сих пор заблокирован.

Ранее с поста замруководителя аппарата на должность советника перешла давняя соратница Володина Ольга Ситникова, которая работает с ним с середины 2000-х гг., когда он был вице-спикером Госдумы от «Единой России». Вместо нее должность занял Владимир Попов, который ранее руководил секретариатом председателя Госдумы. С нового созыва в 2021 г. секретариат возглавляет как раз Савастьянова, которая в VIII созыв Думы не избралась.

Согласно положению об аппарате Госдумы, оно обеспечивает правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности депутатов, комитетов и комиссий, председателя думы и его заместителей и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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