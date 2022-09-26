Губернаторы готовятся к встрече с Владимиром Путиным в первой половине октября

Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что такие встречи проводятся традиционно каждый год: «Губернаторы являются назначенцами президента, и это такая «тронная встреча», которая проводится после выборов для подведения итогов кампании». Социально-экономические вопросы обычно уже на таких встречах не решаются, добавляет он, такие вопросы кандидаты обсуждают с главой государства как раз в ходе избирательной кампании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу после выборов, 12 сентября, не исключил, что встреча будет: «Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. <...> Что касается оценки [итогов выборов], то своевременно президент это сделает».