Губернаторы готовятся к встрече с Владимиром Путиным в первой половине октября

Губернаторы готовятся к встрече с Владимиром Путиным в первой половине октябряИзбранные главы регионов могут пообщаться с ним по ВКС
В первой половине октября президент России Владимир Путин встретится с губернаторами, которые были избраны в сентябре 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к кремлевской администрации, не уточнив при этом круг приглашенных для общения с главой государства руководителей регионов. Источники, близкие к руководству двух субъектов Федерации, где в сентябре выбрали губернаторов, заявили «Ведомостям», что встреча запланирована на начало октября. «Точную дату пока не называли, встреча планируется по видеоконференцсвязи», – говорит один из них. Предпочтительность такого формата подтверждает и источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП).
Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что такие встречи проводятся традиционно каждый год: «Губернаторы являются назначенцами президента, и это такая «тронная встреча», которая проводится после выборов для подведения итогов кампании». Социально-экономические вопросы обычно уже на таких встречах не решаются, добавляет он, такие вопросы кандидаты обсуждают с главой государства как раз в ходе избирательной кампании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу после выборов, 12 сентября, не исключил, что встреча будет: «Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. <...> Что касается оценки [итогов выборов], то своевременно президент это сделает».