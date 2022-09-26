Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Губернаторы готовятся к встрече с Владимиром Путиным в первой половине октября

Избранные главы регионов могут пообщаться с ним по ВКС
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Встречи президента с избранными губернаторами – традиционный ежегодный формат / Евгений Разумный / Ведомости

В первой половине октября президент России Владимир Путин встретится с губернаторами, которые были избраны в сентябре 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к кремлевской администрации, не уточнив при этом круг приглашенных для общения с главой государства руководителей регионов. Источники, близкие к руководству двух субъектов Федерации, где в сентябре выбрали губернаторов, заявили «Ведомостям», что встреча запланирована на начало октября. «Точную дату пока не называли, встреча планируется по видеоконференцсвязи», – говорит один из них. Предпочтительность такого формата подтверждает и источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП).

Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что такие встречи проводятся традиционно каждый год: «Губернаторы являются назначенцами президента, и это такая «тронная встреча», которая проводится после выборов для подведения итогов кампании». Социально-экономические вопросы обычно уже на таких встречах не решаются, добавляет он, такие вопросы кандидаты обсуждают с главой государства как раз в ходе избирательной кампании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу после выборов, 12 сентября, не исключил, что встреча будет: «Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. <...> Что касается оценки [итогов выборов], то своевременно президент это сделает».

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных