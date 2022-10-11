Армия России будет в достаточной мере обеспечена идеологической поддержкой

Армия России будет в достаточной мере обеспечена идеологической поддержкойВ места обучения мобилизованных начали отправлять специальные агитационные бригады
Ввойсковые части, где проходят обучение мобилизованные россияне, начали выезжать так называемые агитационно-пропагандистские бригады, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника, близкие к администрации президента (АП). Они должна заниматься «поднятием боевого настроя» призывников, говорит один из источников «Ведомостей».
Агитбригады по поручению первого замруководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко с начала октября направляются в места организации боевой подготовки личного состава, который был призван в рамках частичной мобилизации, говорят два источника «Ведомостей». За обеспечение этой «идеологической части» работы с призывниками отвечают вице-губернаторы по внутренней политике, но кадры, которые должны вдохновлять бойцов, едут в том числе федеральные. Коллектив агитбригады, по словам источников «Ведомостей», должен состоять из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», которым руководит единоросс Дмитрий Саблин, федерального депутата, а также творческого коллектива.
Как отмечают источники «Ведомостей», поездки агитаторов по своей сути призваны носить не только «подбадривающий» характер. К примеру, приезжающие к призывникам волонтеры проекта «Мы вместе» (его АП курирует вместе с Росмолодежью) должны собирать наказы «социально-бытового характера – чего им не хватает», рассказывает источник.
Сейчас, как отмечает источник «Ведомостей» в АП, проходит оценка работы вице-губернаторов, которые проводили эту работу. К примеру, не все в достаточной степени обеспечили координацию ответственных за мобилизацию и обучение ответственных лиц Минобороны и представителей агитбригад. Близкий к АП источник отмечает, что такая работа в учебных центрах будет продолжаться до окончания мобилизации. Сроки он не обозначает. Еще один собеседник «Ведомостей» связывает такую работу по подготовке «политруков» с новым подходом Кремля к военной операции. «Наступило понимание, что людям, особенно тем, кто идет на фронт, нужно ясно и четко объяснять, почему важно происходящее, и показывать – государство их не забудет, сколько бы это ни продолжалось», – отметил он.
Неделю назад глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение региональному министерству культуры организовать выступления агитационных бригад для жителей республики, которые проходят боевое слаживание в других субъектах. «Я полагаю, что в каждой точке расположения [мобилизованных из Башкирии] минимум за этот месяц нужно по два выступления сделать», – говорил Хабиров (цитата по «Интерфаксу»). О том, что творческие коллективы выступают для призванных, сообщала также пресс-служба администрации Краснодарского края. Акции были организованы штабом «Мы вместе» в тех войсковых частях, где находятся мобилизованные из Краснодарского края: на Кубани, в Ростовской области, Карачаево-Черкесии.
За последние дни в соцсетях стали появляться ролики о том, что к месту сбора мобилизованных выезжают разные артисты. Например, певец Григорий Лепс 9 октября выступил перед мобилизованными Дальневосточного округа. До этого ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступал перед мобилизованными в Екатеринбурге, а группа «Любэ» – в Омске перед сибирскими призывниками. В Тверской области 9 октября в пункте сбора мобилизованных побывали депутат Госдумы Сергей Веремеенко, а с ним – певица Юлия Чичерина, актриса Наталья Колоскова и т. д.
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров встретился с призывниками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые проходят подготовку на одном из полигонов региона. «Парламентарий проверил выполнение распорядка дня, побывал на тактических занятиях, ознакомился с бытом и условиями проживания мобилизованных, обеспеченностью всеми видами довольствия», – говорится в сообщении пресс-службы фракции. Еще один замруководителя фракции единороссов, Дмитрий Вяткин, написал у себя в Telegram-канале, что зашел «к мобилизованным землякам, которые проходят боевое слаживание». «Пожелали всем удачи и победы. Договорились обязательно встретиться и на фронте, куда будем доставлять шефскую помощь, и после возвращения. Будем продолжать помогать и на фронте, и в тылу», – написал Вяткин. Единоросс Андрей Гурулев пообщался с мобилизованными забайкальцами, посетив 200-ю артиллерийскую бригаду в поселке Дровяная в Забайкальском крае.
Собеседник, участвовавший в подобной агитбригаде, говорит, что отправление таких агитбригад началось еще весной – тогда выступали перед военными и добровольцами, но из-за ситуации с мобилизацией подобная практика вышла на новый уровень. «Приезжают творческие коллективы, дети, зачитывают письма о том, как тех, кто отправляется на боевые действия, любят и ждут, иногда выступают ветераны. Депутаты рассказывают о том, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий. Полагаются духоподъемные речи о целях спецоперации, из-за чего она началась», – добавляет он. В основном выступают на полигонах и в войсковых частях – там, где проходит боевое слаживание, говорит он.
Агитбригады были в период Великой Отечественной войны, но тогда туда входили только артисты – солдатам нужно было отвлечься от боевых действий, говорит политолог Алексей Макаркин: «Политическая работа же на постоянной основе велась в самой армии. Выпускались газеты, которые распространялись по полкам, батальонам и ротам. Политруки были на уровне рот и выше. То есть в целом это была постоянная идеологическая машина, которая следила за моральным уровнем военных». Сейчас пытаются воссоздать эту систему, но кроме артистов направляют к мобилизованным людей, которые могли бы объяснить политику государства, считает эксперт.