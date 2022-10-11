Армия России будет в достаточной мере обеспечена идеологической поддержкой

Сейчас, как отмечает источник «Ведомостей» в АП, проходит оценка работы вице-губернаторов, которые проводили эту работу. К примеру, не все в достаточной степени обеспечили координацию ответственных за мобилизацию и обучение ответственных лиц Минобороны и представителей агитбригад. Близкий к АП источник отмечает, что такая работа в учебных центрах будет продолжаться до окончания мобилизации. Сроки он не обозначает. Еще один собеседник «Ведомостей» связывает такую работу по подготовке «политруков» с новым подходом Кремля к военной операции. «Наступило понимание, что людям, особенно тем, кто идет на фронт, нужно ясно и четко объяснять, почему важно происходящее, и показывать – государство их не забудет, сколько бы это ни продолжалось», – отметил он.