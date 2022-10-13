Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и ЗапорожьеСреди 35 воздержавшихся от голосования стран – Китай, Индия, Алжир, Армения и Казахстан
За резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением России в связи с проведением в конце сентября референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 12 октября проголосовали 143 страны, включая США, Канаду, подавляющее большинство стран Южной Америки, Великобританию, все страны ЕС, Сербию, Черногорию, Боснию и Северную Македонию, большинство государств Северной Африки, Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии. Трансляция голосования велась на сайте ООН.
Воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, Алжир, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Боливию, Кубу, Монголию, Таиланд, Лаос, ЮАР, ЦАР, Конго и некоторые другие страны Африки южнее Сахары. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. В отличие от решений Совбеза организации, резолюции ГА ООН не считаются обязательными к выполнению.
В документе, одобренном Генассамблеей ООН, выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ». Москва осуждается за проведение референдума. Резолюция призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а Россию – пересмотреть свое отношение к территориям.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что документ «не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН». По его словам, в резолюции содержится «конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине».
Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников ГА ООН было принято после того, как 30 сентября Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции США и Албании, осуждавший референдумы и объявленное присоединение четырех регионов.
Россия требовала провести тайное голосование по резолюции. Большинством из 103 делегаций это предложение было отвергнуто, а за проведение открытого голосования выступили 107 делегаций. Россия заявила «решительный протест» в связи с нарушениями при принятии решения о процедуре голосования, о чем 10 октября сообщил российский постоянный представитель при организации Небензя.
То, что за сегодняшнюю резолюцию проголосовало более 140 стран говорит о сохранении антироссийского консенсуса в ООН, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Если сравнивать с первыми антироссийскими резолюциями, принятыми с началом специальной военной операции, число поддержавших оказывается почти идентичным, говорит Кортунов. Например, 2 марта за резолюцию с осуждением боевых действий проголосовал 141 член Генассамблеи из 193. 35 членов ГА, включая Китай, так же, как и сейчас, воздержались, а пять стран, включая Россию, Сирию и Белоруссию, проголосовали против.
Результат ближе к 100 означал бы, что мировое сообщество устало от конфликта и готово его заморозить, рассуждает Кортунов. Среди тех, кто воздержался, предсказуемо не было принципиальных изменений, отмечает Кортунов. Сейчас же можно судить лишь о том, что есть набор стран, которые ведут себя традиционно. Решение Генассамблеи ООН наглядно отражает настроения мирового сообщества, но не несет за собой правовых последствий, напоминает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.