Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

То, что за сегодняшнюю резолюцию проголосовало более 140 стран говорит о сохранении антироссийского консенсуса в ООН, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Если сравнивать с первыми антироссийскими резолюциями, принятыми с началом специальной военной операции, число поддержавших оказывается почти идентичным, говорит Кортунов. Например, 2 марта за резолюцию с осуждением боевых действий проголосовал 141 член Генассамблеи из 193. 35 членов ГА, включая Китай, так же, как и сейчас, воздержались, а пять стран, включая Россию, Сирию и Белоруссию, проголосовали против.