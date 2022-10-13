В бюджете увеличили расходы на строительство образовательного центра «Сенеж»«Россия – страна возможностей» планирует в обновленном кампусе запустить новые молодежные программы
В бюджете на 2023–2025 гг. увеличены ассигнования более чем на 2,5 млрд руб. на создание образовательного центра «Сенеж» под Солнечногорском. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) выделяется на финансовое обеспечение мероприятий для создания и эксплуатации подмосковного образовательного молодежного центра «Сенеж»: ассигнования в 2023 г. увеличены на 2,5 млрд руб., в 2024 г. – на 100 млн руб., в 2025 г. – на 21,9 млн руб. Средства на «Сенеж» выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования».
Гендиректор РСВ Алексей Комиссаров сказал «Ведомостям», что организация строит «большой образовательный центр «Сенеж»: «планируются расширение существующего пространства мастерской управления «Сенеж» и строительство нового современного кампуса. После обновления собираются запустить новые образовательные программы для молодежи, говорит Комиссаров. По его словам, увеличение ассигнований в 2023 г. связано с изменением цен на металл и другие строительные материалы: «Строительство будет завершено по плану, в следующем году». На сайте «Концерн Титан-2», который строит новый образовательный центр, говорится, что там разместятся пять функциональных зон: северный кампус, южный кампус с главными постройками, набережная, территория под открытым небом, лесопарковая зона с павильонами. Всего же будет построено 39 объектов, среди них – общественные и образовательные пространства, гостиницы, спортивные сооружения и др.