США и Франция заявили о возможности сворачивания переговоров по ядерной сделке с Ираном

Кремль неоднократно отрицал получение таких беспилотников от Тегерана. «Никаких комментариев на этот счет у нас нет», – говорил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос известно ли в Кремле, что происходит с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана к тому моменту уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России. «Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться», – говорил Песков в конце августа, но информацию о беспилотниках называл фейками.