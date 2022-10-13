США и Франция заявили о возможности сворачивания переговоров по ядерной сделке с Ираном

США и Франция заявили о возможности сворачивания переговоров по ядерной сделке с ИраномЗаявления Парижа и Вашингтона по официальной версии связаны с протестами в стране
Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или «иранская ядерная сделка) не кажется возможным в ближайшем будущем. Об этом 13 октября в ходе онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Сейчас Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими».
Этому предшествовало заявление французской стороны о том, что сообщения о возможном использовании Россией в рамках военной спецоперации на Украине иранских дронов-камиадзе нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, которая в 2015 г. формализировала процесс СВПД.
«Мы отмечаем большое количество информации, в которой сообщается об использовании иранских беспилотников российскими вооруженными силами на Украине», – заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на ежедневном онлайн-брифинге (цитата по Reuters).
Кремль неоднократно отрицал получение таких беспилотников от Тегерана. «Никаких комментариев на этот счет у нас нет», – говорил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос известно ли в Кремле, что происходит с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана к тому моменту уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России. «Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться», – говорил Песков в конце августа, но информацию о беспилотниках называл фейками.
Гипотетические поставки оружия – это проблема, которую не стоит увязывать с восстановлением СВПД, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Переговоры по ограничениям по дронам и баллистическим системам Москва и Тегеран предлагали вести отдельно, включая в них другие страны Ближнего Востока, напоминает он.
Что же касается СВПД, то нынешние сигналы вполне могут означать подготовку по выходу западных стран из переговоров о возобновлении соглашения, полагает эксперт. Время для перезаключения договора истекает, СВПД постепенно теряет свой смысл, в то время как Иран продолжал свои ядерные опыты. Более того, сами иранцы все больше сомневаются, что возобновление сделки гарантирует им снятие действующих санкций, говорит Кортунов.
Мы впервые видим скоординированное заявление в западном лагере, то есть в США и Франция, с намёком на то, что они могут покинуть стол затянувшихся переговоров, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Нельзя точно говорить о том, что эти сигналы связаны с настроем сменить режим в Иране, где спорадически продолжаются массовые волнения, равно как и считать, что возможное свертывание переговоров помогло бы реализовать такую цель, продолжает Маргоев.
Срок на торговлю вооружений с Ираном истек в 2021 г., и администрации Джо Байдена, которая не согласилась с тем, что администрация Дональда Трампа «запустила» механизм автоматического возвращения международных санкций против Тегерана (snapback), следовало бы признать, что и ограничения на поставки обычных вооружений уже сняты с Ирана. Российская и иранская стороны заявили об этом еще в прошлом году, отмечает Маргоев.
Иранские власти в чем-то идут на уступки, говорит эксперт: в начале октября освободили из-под домашнего ареста двух заключённых с ирано-американским гражданством, МИД заявил, что разрабатывается дорожная карта для устранения противоречий с МАГАТЭ, а американцы проявляют «большее понимание» к позиции Тегерана. Но переговоры настолько затянулись, что в Тегеране все меньше убеждены в необходимости «санкционной передышки», которую могут дать оставшиеся два года срока Джо Байдена, рассуждает Маргоев.
Для иранской экономики и правительства такая передышка не будет лишней, но в Иране есть и другие силы, в частности, КСИР, которые уже адаптировались к санкциям.