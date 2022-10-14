В Астане прошел первый саммит «Россия — Центральная Азия»

Кроме того, в пятницу Путин на заседании совета глав государств СНГ говорил о еще одном конфликте среди стран СНГ. Он предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. «Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Мы можем согласовать дату, как я понимаю, заинтересованность есть, и встретиться в России в любом месте в любое время — в Сочи, Петербурге, Москве», — сказал Путин. Он добавил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы связанные с Карабахом.