В Астане прошел первый саммит «Россия — Центральная Азия»Главы государств обсудили, как активизировать взаимодействие, когда ему пытаются помешать
Во второй день работы президента России Владимира Путина в Астане глава государства принял участие в первом саммите «Россия — Центральная Азия». Кроме президента России в саммите приняли участие главы пяти центральноазиатских государств — Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан) и Шавкат Мирзиеев (Узбекистан).
Путин заявил, что новый формат сотрудничества «принесет добавленную стоимость». К активизации механизмов взаимодействия, по его мнению, подталкивает «усложняющаяся ситуация в мире» и в регионе. Прежде всего Путин говорил о взаимодействии в торгово-экономической сфере: в частности, предложил создавать новые производственно-сбытовые цепочки и выстраивание альтернативных логистических схем.
Особо Путин подчеркнул, что страны Центральной Азии могут подключиться к российским инициативам по импортозамещению. Путин напомнил, что за последние пять лет товарооборот России со странами Центральной Азии вырос в два раза до $37,1 млрд, страна является главным инвестором в экономику региона. Он также добавил, что происходит перенастройка механизмов финансовых расчетов, «исключающих ненужное участие в них западных компаний и операторов». Также Путин предложил, чтобы Россия оказала «практическое содействие» в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии.
Он затронул и тему Афганистана, сказав, что на «наших южных рубежах» тлеет очаг тревожности, который грозит потоком беженцев и террористическими угрозами. Причем американские и британские спецслужбы, по его словам, «подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран». Россия понимает риски, которые с этим связаны, и поэтому поддерживает контакты с руководством «Талибана» (признан террористическим и запрещен в РФ), сказал Путин.
Позиция других стран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что главные вызовы сейчас стоят в сфере безопасности, а из-за меняющейся ситуации в мире механизмы взаимодействия в этой сфере должны совершенствоваться. Поэтому он предложил поручить аппаратам советов безопасности шести стран выработать превентивные меры для недопущения дестабилизации в регионе.
В торгово-экономических связях, по его мнению, надо сделать акцент на поддержке малого и среднего бизнеса, запуске проектов в энергетике и промышленности, транспортно-логистической сфере, а также активизировать внутрирегиональную торговлю. Нужно развивать новые логистические цепочки, чтобы использовать транспортный потенциал Центральной Азии, которая является связующим звеном между разными рынками, добавил он.
Что такое совет глав государств СНГ
В пятницу Владимир Путин принял участие также в заседании совета глав государств СНГ. Кроме него в саммите участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Прошло заседание в узком (было в закрытом режиме) и расширенном составе.
Еще одна сфера, в которой должно быть сотрудничество, — культурно-гуманитарная, а главным посылом должна быть «нерушимость нашей дружбы». Тут Токаев добавил, что в данном случае «многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей». «К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», — отметил он.
Киргизия заинтересована в развитии взаимоотношений со странами региона, надо находить взаимоприемлемые решения насущных вопросов, подчеркнул президент страны Садыр Жапаров. Он также подчеркнул в своем выступлении, что нужно прекратить многолетний военный конфликт в Афганистане. Эмомали Рахмон также говорил о теме Афганистана. По его словам, сейчас ситуация на таджикско-афганской границе осложнилась, а оборот наркотиков и оружия в Центральной Азии увеличился в разы.
Поэтому президент Таджикистана предложил усилить координацию деятельности спецслужб в регионе. Также Рахмон в своем выступлении сказал, что Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера России. Но он попросил, чтобы у России не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу, процитировал Рахмона informburo.kz.
Что такое форум «Россия – Центральная Азия»
Формат «Россия — Центральная Азия» проводился с 2019 г., но только на уровне министров иностранных дел. Всего за эти годы прошло пять таких встреч, последняя в режиме видеоконференцсвязи состоялась в апреле 2022 г. Помощник президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что Россия надеется, что такой саммит станет регулярным. По его словам, с лидерами этих стран Россия поддерживает постоянные контакты, но по инициативе России было решено собраться в формате «шестерки» и обсудить дальнейшее сотрудничество.
Накануне Путин в Астане провел трехстороннюю встречу с президентами Киргизии и Таджикистана. В пятницу Путин сказал, что на встрече обсуждались разногласия между этими двумя странами. В сентябре на приграничной территории были обстрелы между военными двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности».
Кроме того, в пятницу Путин на заседании совета глав государств СНГ говорил о еще одном конфликте среди стран СНГ. Он предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. «Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Мы можем согласовать дату, как я понимаю, заинтересованность есть, и встретиться в России в любом месте в любое время — в Сочи, Петербурге, Москве», — сказал Путин. Он добавил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы связанные с Карабахом.
Выбор переговорной площадки
Казахстан уже на протяжении нескольких десятилетий в рамках своей политики многовекторности и равноудаленности позиционирует себя как международную площадку и посредника, говорит главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев. То же СВМДА изначально мыслилось как азиатское ОБСЕ, напоминает он. Происходящее сейчас соответствует традициям казахстанской дипломатии, а сейчас, на фоне эскалации международных конфликтов, Астана оказалась крайне востребована, в особенности Россией, отмечает Казанцев.
Мероприятия в казахстанской столице вполне могут позитивно повлиять на имидж Токаева не только на внешней арене, но и внутри страны в канун внеочередных президентских выборов, полагает эксперт. Тем более, что действующий президент всем известен как кадровый дипломат, занимавшийся международными отношениями и при Назарбаеве. В целом внешнеполитические инициативы были коньком и первого президента Казахстана, так что тут есть преемственность, отмечает Казанцев.
В Азии авторитет Казахстана сейчас стабильно растет, хотя он и так был значительным, уверен эксперт. В чем-то его положение похоже на Турцию, с той разницей, что Астана не вовлечена ни в какие конфликты, в отличие от Анкары в Сирии и Ливии. Казахстан уже помогает решать России экономические проблемы и предлагает ей свою роль как честного посредника в Азии, считает эксперт.
Глобально сложился запрос на альтернативные международные посреднические площадки, уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Токаев же сейчас, полагает он, активно использует внешнеполитический фактор для выстраивания своего имиджа, говорит он.
Раньше «малые» и «средние» страны нередко выбирали стратегию игры на противоречиях «больших», считает эксперт. Казахстан занимает достаточно своеобразные позицию. Он старается снизить риски внешнего давления за счет международно-дипломатической активности, говорит ведущий научный сотрудник МГИМО Иван Сафранчук.