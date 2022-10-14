Владимир Путин нашел новые центры силы в Азии

Владимир Путин нашел новые центры силы в АзииКак президент России обсуждал с коллегами в Казахстане вопросы нового миропорядка
Поездка в Казахстан – последний из объявленных Кремлем крупных международных визитов Владимира Путина перед саммитом G20 в Индонезии. Конечно, поедет ли Путин на G20, пока доподлинно не известно: буквально 12 октября помощник президента Юрий Ушаков сказал журналистам, что отказываться от общения с западными партнерами Москва не собирается, но пока рано говорить и о том, что глава государства поедет на «двадцатку».
Впрочем, даже поездка в Астану на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) дала Путину возможность выступить перед представителями тех стран, которые точно отправятся на Бали, например Турции: их объединяют и G20, и СВМДА. На саммите СВМДА Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».