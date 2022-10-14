Владимир Путин нашел новые центры силы в Азии

Впрочем, даже поездка в Астану на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) дала Путину возможность выступить перед представителями тех стран, которые точно отправятся на Бали, например Турции: их объединяют и G20, и СВМДА. На саммите СВМДА Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».