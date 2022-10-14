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Владимир Путин нашел новые центры силы в Азии

Как президент России обсуждал с коллегами в Казахстане вопросы нового миропорядка
Елена Мухаметшина Глеб Мишутин
Владимир Путин рассказал, чем выгоден разворот на восток / Konstantin ZAVRAZHIN / SPUTNIK / AFP

Поездка в Казахстан – последний из объявленных Кремлем крупных международных визитов Владимира Путина перед саммитом G20 в Индонезии. Конечно, поедет ли Путин на G20, пока доподлинно не известно: буквально 12 октября помощник президента Юрий Ушаков сказал журналистам, что отказываться от общения с западными партнерами Москва не собирается, но пока рано говорить и о том, что глава государства поедет на «двадцатку».

Впрочем, даже поездка в Астану на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) дала Путину возможность выступить перед представителями тех стран, которые точно отправятся на Бали, например Турции: их объединяют и G20, и СВМДА. На саммите СВМДА Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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