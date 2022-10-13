Саммит СВМДА трансформируют в организацию
Страны – участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании саммита в Астане приняли решение трансформировать форум в международную организацию.
«Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (цит. по «РИА Новости»).
Ранее Токаев предложил сделать финансовый саммит СВМДА постоянной действующей площадкой. По его словам, эта трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках СВМДА.
«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», — сказал Токаев.
Саммит СВМДА проходит шестой раз. На «полях» саммита президент России Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса