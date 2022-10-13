Саммит СВМДА трансформируют в организацию

«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», — сказал Токаев.