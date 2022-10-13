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Экономика

Саммит СВМДА трансформируют в организацию

Ведомости

Страны – участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании саммита в Астане приняли решение трансформировать форум в международную организацию.

«Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (цит. по «РИА Новости»).

Ранее Токаев предложил сделать финансовый саммит СВМДА постоянной действующей площадкой. По его словам, эта трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках СВМДА.

«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», — сказал Токаев.

Саммит СВМДА проходит шестой раз. На «полях» саммита президент России Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных