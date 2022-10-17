В Кремле и парламенте раскритиковали практики «полицейских облав» на призывников

В автомобиле Ивану А. была вручена неименная повестка с факсимильной подписью ответственного лица для явки в военкомат. В военкомате проверили документы для сверки данных и отпустили домой, не вручив повестки о призыве. С другой ситуацией столкнулся Юрий М. (имя изменено). Его остановили при выходе из подземного перехода у метро «Алексеевская» 12 октября двое полицейских и человек в гражданском. Они проверили паспорт и на основе его данных выписали повестку о явке для сверки данных на сборный пункт на ВДНХ. Когда он прибыл туда, ему выдали новую повестку: о призыве по мобилизации, по которой он должен явиться в ближайшие дни.