В Кремле и парламенте раскритиковали практики «полицейских облав» на призывников

В Кремле и парламенте раскритиковали практики «полицейских облав» на призывниковНа самом деле на улицах раздают не повестки, а документы с оповещением о необходимости прибыть в военкомат для учета
В социальных сетях распространяются сообщения про так называемые «повесточные облавы» со стороны полицейских. По словам Ивана А. (имя изменено), он получил повестку для уточнения своих данных в щелковский военкомат Московской области вечером 12 октября при выходе с остановки электрички. В присутствии двух сотрудников Росгвардии человек в гражданском изучил его документы, задал вопросы о возрасте, наличии военного опыта и военного билета, а затем пригласил к автомобилю, к которому уже выстроилась очередь из ранее остановленных граждан.
В автомобиле Ивану А. была вручена неименная повестка с факсимильной подписью ответственного лица для явки в военкомат. В военкомате проверили документы для сверки данных и отпустили домой, не вручив повестки о призыве. С другой ситуацией столкнулся Юрий М. (имя изменено). Его остановили при выходе из подземного перехода у метро «Алексеевская» 12 октября двое полицейских и человек в гражданском. Они проверили паспорт и на основе его данных выписали повестку о явке для сверки данных на сборный пункт на ВДНХ. Когда он прибыл туда, ему выдали новую повестку: о призыве по мобилизации, по которой он должен явиться в ближайшие дни.