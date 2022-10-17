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В Кремле и парламенте раскритиковали практики «полицейских облав» на призывников

На самом деле на улицах раздают не повестки, а документы с оповещением о необходимости прибыть в военкомат для учета
Анастасия Майер Екатерина Гробман Алексей Никольский
Власти раскритиковали практику «полицейских облав» на призывников / t.me/msk_gde

В социальных сетях распространяются сообщения про так называемые «повесточные облавы» со стороны полицейских. По словам Ивана А. (имя изменено), он получил повестку для уточнения своих данных в щелковский военкомат Московской области вечером 12 октября при выходе с остановки электрички. В присутствии двух сотрудников Росгвардии человек в гражданском изучил его документы, задал вопросы о возрасте, наличии военного опыта и военного билета, а затем пригласил к автомобилю, к которому уже выстроилась очередь из ранее остановленных граждан.

В автомобиле Ивану А. была вручена неименная повестка с факсимильной подписью ответственного лица для явки в военкомат. В военкомате проверили документы для сверки данных и отпустили домой, не вручив повестки о призыве. С другой ситуацией столкнулся Юрий М. (имя изменено). Его остановили при выходе из подземного перехода у метро «Алексеевская» 12 октября двое полицейских и человек в гражданском. Они проверили паспорт и на основе его данных выписали повестку о явке для сверки данных на сборный пункт на ВДНХ. Когда он прибыл туда, ему выдали новую повестку: о призыве по мобилизации, по которой он должен явиться в ближайшие дни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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