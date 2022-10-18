Что известно о потерпевшем крушение Су-34

Что известно о потерпевшем крушение Су-34Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей
В понедельник около 18.30 (по мск) стало известно о крушении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет упал во дворе жилого дома в приазовском городе Ейске (Краснодарский край), сообщило Минобороны России. После крушения загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание, охватив сразу несколько этажей девятиэтажного жилого дома, где проживает около 600 человек. На момент сдачи номера в печать власти сообщали о четырех погибших и 25 пострадавших.
По данным Минобороны, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Летчики катапультировались, доложив позднее, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Всего с 2005 г. для ВКС России было заказано 162 истребителя Су-34, включая опытные машины, из которых получено свыше 140. До сих пор в мирное время было потеряно по разным причинам четыре машины. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, потерянная машина принадлежит 277-му авиаполку Восточного военного округа.
«Там [в Ейске] такого раньше не было, несмотря на то что рядом Мариуполь. Событие всколыхнуло весь город», – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Николай Осадчий. Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в город «со стороны Краснодарского края», т. е. в южной части. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.
Другой депутат Госдумы, представляющий регион, Дмитрий Гусев, отметил, что «весь город находится рядом с военным аэродромом».
Вскоре после трагедии президент Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко немедленно вылететь в Ейск. «Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», – написал прибывший на место трагедии Кондратьев. По данным МЧС, площадь пожара составила 2000 кв. м. В 20.32 по мск Кондратьев сообщил, что остатки самолета в Ейске потушили, пожар в доме локализован.
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске. Военными следователями на месте устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, говорится в сообщении СКР.
Посадить самолет при отказе одного из двигателей, когда высота уже набрана, вполне возможно, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Совершенно другое – взлет. На взлете может не хватить ни высоты, ни скорости. Плюс полные топливные баки и боевая нагрузка. Вероятно, у пилотов даже не было возможность маневрировать», – пояснил эксперт. По его словам, версия с возгоранием одного из двигателей «выглядит правдоподобно».
В Ейске находится 859-й центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ, где в том числе базируются самолеты, участвующие в СВО. Центр занимается обучением военных специалистов по программам дополнительного профессионального образования, переучивает специалистов морской авиации ВМФ, испытывает перспективные образцы вооружения и военной техники, готовит младших военных специалистов, готовит национальные военные кадры и технический персонал иностранных государств, указано на сайте Минобороны России.
В подготовке статьи принимала участие Дарья Мосолкина