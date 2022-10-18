Что известно о потерпевшем крушение Су-34

«Там [в Ейске] такого раньше не было, несмотря на то что рядом Мариуполь. Событие всколыхнуло весь город», – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Николай Осадчий. Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в город «со стороны Краснодарского края», т. е. в южной части. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.