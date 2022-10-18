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Что известно о потерпевшем крушение Су-34

Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей
Инна Сидоркова Алексей Никольский
Крушение произошло на въезде в город «со стороны Краснодарского края» / Reuters

В понедельник около 18.30 (по мск) стало известно о крушении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет упал во дворе жилого дома в приазовском городе Ейске (Краснодарский край), сообщило Минобороны России. После крушения загорелось топливо, а пламя перекинулось на здание, охватив сразу несколько этажей девятиэтажного жилого дома, где проживает около 600 человек. На момент сдачи номера в печать власти сообщали о четырех погибших и 25 пострадавших.

По данным Минобороны, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Летчики катапультировались, доложив позднее, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Всего с 2005 г. для ВКС России было заказано 162 истребителя Су-34, включая опытные машины, из которых получено свыше 140. До сих пор в мирное время было потеряно по разным причинам четыре машины. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, потерянная машина принадлежит 277-му авиаполку Восточного военного округа.

«Там [в Ейске] такого раньше не было, несмотря на то что рядом Мариуполь. Событие всколыхнуло весь город», – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Николай Осадчий. Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в город «со стороны Краснодарского края», т. е. в южной части. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.

Другой депутат Госдумы, представляющий регион, Дмитрий Гусев, отметил, что «весь город находится рядом с военным аэродромом».

Вскоре после трагедии президент Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко немедленно вылететь в Ейск. «Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», – написал прибывший на место трагедии Кондратьев. По данным МЧС, площадь пожара составила 2000 кв. м. В 20.32 по мск Кондратьев сообщил, что остатки самолета в Ейске потушили, пожар в доме локализован.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске. Военными следователями на месте устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, говорится в сообщении СКР.

Посадить самолет при отказе одного из двигателей, когда высота уже набрана, вполне возможно, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Совершенно другое – взлет. На взлете может не хватить ни высоты, ни скорости. Плюс полные топливные баки и боевая нагрузка. Вероятно, у пилотов даже не было возможность маневрировать», – пояснил эксперт. По его словам, версия с возгоранием одного из двигателей «выглядит правдоподобно».

В Ейске находится 859-й центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ, где в том числе базируются самолеты, участвующие в СВО. Центр занимается обучением военных специалистов по программам дополнительного профессионального образования, переучивает специалистов морской авиации ВМФ, испытывает перспективные образцы вооружения и военной техники, готовит младших военных специалистов, готовит национальные военные кадры и технический персонал иностранных государств, указано на сайте Минобороны России.

В подготовке статьи принимала участие Дарья Мосолкина

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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