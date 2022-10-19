США ограничили участие своих граждан в разработке китайских чипов

Вступившие в силу 12 октября ограничения министерства торговли США требуют от американских граждан и резидентов (владельцев грин-карт) получения лицензий, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. По подсчетам The Wall Street Journal (WSJ), в 16 крупных китайских производителях чипов на высших руководящих должностях находится не менее 43 таких лиц. Значительная часть из них – уроженцы КНР, получившие образование в США и вернувшиеся на родину. Вместе со вступившими 12 октября ограничениями на поставки широкой номенклатуры чипов и оборудования для их производства введение лицензий для сотрудников является частью масштабной политики администрации президента США Джо Байдена по сдерживанию технологического развития Китая.