США ограничили участие своих граждан в разработке китайских чипов

США ограничили участие своих граждан в разработке китайских чиповЭтот шаг может поставить полупроводниковую отрасль Поднебесной в тяжелое положение
Вступившие в силу 12 октября ограничения министерства торговли США требуют от американских граждан и резидентов (владельцев грин-карт) получения лицензий, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. По подсчетам The Wall Street Journal (WSJ), в 16 крупных китайских производителях чипов на высших руководящих должностях находится не менее 43 таких лиц. Значительная часть из них – уроженцы КНР, получившие образование в США и вернувшиеся на родину. Вместе со вступившими 12 октября ограничениями на поставки широкой номенклатуры чипов и оборудования для их производства введение лицензий для сотрудников является частью масштабной политики администрации президента США Джо Байдена по сдерживанию технологического развития Китая.
Bloomberg 17 октября привел названия восьми значимых китайских компаний, где американские граждане и резиденты входят в число основателей, председателей советов директоров, исполнительных директоров или вице-президентов. Это Montage Technology, AMEC, 3Peak, StarPower Semiconductor, SG Micro, ACM Research, Halo Microelectronics, Maxscend. WSJ также называет GigaDevice Semiconductor и KingSemi, последняя производит комплектующие и для тайваньского полупроводникового гиганта TSMC.