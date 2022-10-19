Газета
Технологии / Политика Эксклюзивно по подписке

США ограничили участие своих граждан в разработке китайских чипов

Этот шаг может поставить полупроводниковую отрасль Поднебесной в тяжелое положение
Илья Лакстыгал Екатерина Кинякина
Picture alliance / ТАСС

Вступившие в силу 12 октября ограничения министерства торговли США требуют от американских граждан и резидентов (владельцев грин-карт) получения лицензий, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. По подсчетам The Wall Street Journal (WSJ), в 16 крупных китайских производителях чипов на высших руководящих должностях находится не менее 43 таких лиц. Значительная часть из них – уроженцы КНР, получившие образование в США и вернувшиеся на родину. Вместе со вступившими 12 октября ограничениями на поставки широкой номенклатуры чипов и оборудования для их производства введение лицензий для сотрудников является частью масштабной политики администрации президента США Джо Байдена по сдерживанию технологического развития Китая.

Bloomberg 17 октября привел названия восьми значимых китайских компаний, где американские граждане и резиденты входят в число основателей, председателей советов директоров, исполнительных директоров или вице-президентов. Это Montage Technology, AMEC, 3Peak, StarPower Semiconductor, SG Micro, ACM Research, Halo Microelectronics, Maxscend. WSJ также называет GigaDevice Semiconductor и KingSemi, последняя производит комплектующие и для тайваньского полупроводникового гиганта TSMC.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных