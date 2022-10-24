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Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут очные переговоры

Вытеснить Москву из переговорного процесса не получается
Илья Лакстыгал
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина / kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. О начале проработки встречи рассказал дипломатический источник «Ведомостей». По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана. Другой источник «Ведомостей» отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. «Скорее всего, выбор падет на Сочи», – говорит он.

Ранее две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эмманюэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. Саммит с участием Макрона, на котором присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель, закончился принятием заявления. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных