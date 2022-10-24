Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут очные переговоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. О начале проработки встречи рассказал дипломатический источник «Ведомостей». По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана. Другой источник «Ведомостей» отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. «Скорее всего, выбор падет на Сочи», – говорит он.