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Позиции оставшегося на третий срок Си Цзиньпина укрепились в новом политбюро

XX съезд компартии Китая завершился без громких сенсаций
Владимир Кулагин Глеб Мишутин Анна Караванова
Позиции оставшегося на третий срок Си Цзиньпина укрепились в новом политбюро / Ng Han Guan / AP

Как сообщило 23 октября агентство «Синьхуа», помимо Си Цзиньпина в новый состав ПК политбюро ЦК КПК избраны: глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, секретарь центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, глава секретариата ЦК КПК Ван Хунин, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и глава парткома провинции Гуандун Ли Си.

Представленный первым Си 63-летний Ли Цян стал главным кандидатом на пост премьера Госсовета (глава правительства, занимающийся в первую очередь экономическими вопросами). Сейчас его занимает 67-летний Ли Кэцян, который покинет его из-за сохраняющихся в конституции страны ограничений (для председателя КНР, пост которого занимает Си Цзиньпин, они были отменены еще в 2018 г.).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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