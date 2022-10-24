Позиции оставшегося на третий срок Си Цзиньпина укрепились в новом политбюро

Представленный первым Си 63-летний Ли Цян стал главным кандидатом на пост премьера Госсовета (глава правительства, занимающийся в первую очередь экономическими вопросами). Сейчас его занимает 67-летний Ли Кэцян, который покинет его из-за сохраняющихся в конституции страны ограничений (для председателя КНР, пост которого занимает Си Цзиньпин, они были отменены еще в 2018 г.).