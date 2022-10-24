Позиции оставшегося на третий срок Си Цзиньпина укрепились в новом политбюро

Позиции оставшегося на третий срок Си Цзиньпина укрепились в новом политбюроXX съезд компартии Китая завершился без громких сенсаций
Как сообщило 23 октября агентство «Синьхуа», помимо Си Цзиньпина в новый состав ПК политбюро ЦК КПК избраны: глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, секретарь центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, глава секретариата ЦК КПК Ван Хунин, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и глава парткома провинции Гуандун Ли Си.
Представленный первым Си 63-летний Ли Цян стал главным кандидатом на пост премьера Госсовета (глава правительства, занимающийся в первую очередь экономическими вопросами). Сейчас его занимает 67-летний Ли Кэцян, который покинет его из-за сохраняющихся в конституции страны ограничений (для председателя КНР, пост которого занимает Си Цзиньпин, они были отменены еще в 2018 г.).
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