Министр обороны и начальник Генштаба России активизировали контакты с западными партнерами

Министр обороны и начальник Генштаба России активизировали контакты с западными партнерамиПрименение «грязной бомбы» Украиной обсуждают на уровне военного и дипломатического руководства страны
В ближайшее время вопрос о возможной провокации Киева с использованием «грязной бомбы» (устройства для распыления высокорадиоактивных изотопов) будет обсуждаться в Совбезе ООН, заявил журналистам на пресс-конференции в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, проблема будет обозначена «сегодня или завтра».
До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский уже сообщил, что РФ направит письмо генсеку ООН о риске применения бомбы. «Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину «красной линии», – заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
К моменту выступлений представителей российского дипведомства масштабные переговоры по этой проблеме уже провели по другой линии – военной.
В течение 24 октября начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил (ВС) Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, «в ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы». Ранее 24 октября такой же разговор у Герасимова состоялся с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.
Впервые с начала специальной военной операции на Украине плотность переговоров между военным руководством России и ряда ключевых стран НАТО достигла такого уровня. 23 октября прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с турецком коллегой Хулуси Акаром, британским Беном Уоллесом, французским Себастьяном Лекорню, а также прошел повторный разговор с американцем Ллойдом Остином (впервые они общались 21 октября).
Речь шла о доведении информации об украинской «грязной бомбе», сообщило Минобороны РФ.
В своих сообщениях об этих разговорах министерства обороны Великобритании и США заявили, что России не следует использовать предлоги для эскалации, но при этом отметили важность контактов и уважительный характер разговора. Позднее госдепартамент США и министерства иностранных дел Великобритании и Франции выпустили заявления, где назвали информацию об украинской «грязной бомбе» не соответствующей действительности. Украина также отвергла российские обвинения.
Перед активизацией переговорного процесса между военными чиновниками и дипломатическими обвинениями в адрес украины 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить Россию и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», пишет агентство.
Начальник войск радиационной, химической и биологической сил защиты генерал Игорь Кириллов на брифинге 24 октября перечислил украинские объекты и материалы, которые могли быть использованы для создания такой бомбы. Он заявил, что ее взрыв будет использован украинскими властями для обвинений в адрес России в использовании тактического ядерного оружия.
Очевидно, что у России есть опасения повторения провокации с якобы имевшим место применением Сирией химического оружия, что привело к ударам США и их союзников по сирийской армии и объектам, как уже было в 2017 г. в Хомсе, отмечает директор Фонда развития технологий 21 века Иван Коновалов. «Были сообщения, что к тем провокациям имели отношение и западные, в том числе британские, спецслужбы», – говорит Коновалов.