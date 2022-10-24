Министр обороны и начальник Генштаба России активизировали контакты с западными партнерами

Очевидно, что у России есть опасения повторения провокации с якобы имевшим место применением Сирией химического оружия, что привело к ударам США и их союзников по сирийской армии и объектам, как уже было в 2017 г. в Хомсе, отмечает директор Фонда развития технологий 21 века Иван Коновалов. «Были сообщения, что к тем провокациям имели отношение и западные, в том числе британские, спецслужбы», – говорит Коновалов.