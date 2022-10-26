Жизнь регионов принципиально не изменилась с введением режимов готовности и военного положения

Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил «Ведомостям», что ВП действовало в республике и раньше, просто сейчас оно установлено в соответствии с российскими законами. «В связи с тем что все это действовало долгие годы, у нас с этим проблем нет: изыматься [в случае необходимости по закону о ВП] будет недвижимое имущество тех лиц, можно назвать их донецкими олигархами [покинувшие ДНР украинские бизнесмены], и аффилированных с ними структур и лиц, которых мы давно знаем», – сказал он «Ведомостям». В Донецке ВП – привычная ситуация, она облечена в нужную законодательную форму, говорит завкафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский.