Жизнь регионов принципиально не изменилась с введением режимов готовности и военного положения

Жизнь регионов принципиально не изменилась с введением режимов готовности и военного положенияОграничения перемещения введено так и не было
Спустя неделю после введения военного положения на новых территориях и режимов особого реагирования регионы начали усиливать меры безопасности. На территориях, где непосредственно введено военное положение, командованием занимаются межведомственные координирующие штабы по организации теробороны
Спустя неделю после введения военного положения (ВП) на новых территориях и режимов особого реагирования регионы начали усиливать меры безопасности. В большинстве регионов России работа по реагированию на угрозы безопасности ведется в «спокойном, плановом режиме», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации (мэр координирует в нем работу регионов). «Тем не менее в ряде субъектов, особенно в приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ», – доложил президенту Владимиру Путину Собянин.
На территориях, где непосредственно введено ВП, по сообщениям местных властей, усилена работа контрольно-пропускных пунктов и охрана порядка, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, с 23 октября 2022 г. Кроме того, во всех регионах действует комендантский час. Командованием занимаются межведомственные координирующие штабы по организации теробороны (в ДНР и ЛНР существовали еще до присоединения к России).
Штабы теробороны на местах продолжают ту же работу, что и последние месяцы, сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с организацией власти в Херсонской области.
Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил «Ведомостям», что ВП действовало в республике и раньше, просто сейчас оно установлено в соответствии с российскими законами. «В связи с тем что все это действовало долгие годы, у нас с этим проблем нет: изыматься [в случае необходимости по закону о ВП] будет недвижимое имущество тех лиц, можно назвать их донецкими олигархами [покинувшие ДНР украинские бизнесмены], и аффилированных с ними структур и лиц, которых мы давно знаем», – сказал он «Ведомостям». В Донецке ВП – привычная ситуация, она облечена в нужную законодательную форму, говорит завкафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский.
Согласно указу президента регионы разделены на четыре группы: с ВП, с режимом среднего уровня реагирования в приграничных районах, режимом повышенной готовности в других регионах ЦФО и ЮФО и с режимом базовой готовности во всех остальных. Полномочия губернаторов при этом были расширены в сфере обеспечения безопасности.
В регионах среднего уровня реагирования власти, как правило, заявляли о конкретных мерах по усилению безопасности. В вузах Белгородской области, которая подверглась обстрелам со стороны Украины, рекомендовали продлить дистанционное обучение до 1 декабря, а в школах еще на неделю продлили каникулы. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об усилении контроля на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС. Сельским главам в регионе было поручено на случай обстрелов обустроить укрытия в тех местах, где нет подвалов, сообщил председатель областного комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты правоохранительных органов, а также увеличили число задействованных сотрудников для усиления безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора Василия Голубева.
А глава также подвергавшегося украинским атакам Крыма Сергей Аксенов сообщил, что никаких ограничительных мероприятий в регионе не будет, но уточнил, что решение может измениться в связи с ситуацией в Херсонской области. О том, что никаких ограничений не будет, сообщили также в Брянской области и Краснодарском крае.
Подобного рода заявления были сделаны еще в ряде регионов, в частности в Северной Осетии, Саратовской области, регионах Дальнего Востока – все они относятся к регионам из группы базовой готовности. Первым об усилении мер безопасности сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности», – сказал он. Беглов заверил, что базовый уровень готовности не повлияет на привычный ритм жизни горожан, дополнительные ограничения для них в настоящее время не вводятся. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об обеспечении дополнительными мерами безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В приграничной Псковской области (режим базовой готовности) в одном из муниципалитетов проведут учения по гражданской обороне. А губернатор Михаил Ведерников даже поручил создать в области рабочую группу для проверки состояния защитных сооружений.
Аналогичная ситуация в регионах с режимом повышенной готовности. Собянин сообщил, что в городе примут меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. Что конкретно это значит – столичные власти не пояснили, но отметили, что это не скажется на жизни москвичей. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил создать резерв из работников ЧОП для охраны общественного порядка. В далеких от границ с Украиной регионах нет смысла вводить какие-либо ограничения, которые отразятся на мирной жизни населения, поясняют «Ведомостям» несколько собеседников в регионах Сибири и Дальнего Востока. «Действующий указ предписывает обеспечить безопасность: провести проверки на местах в духе антитеррористических. Повышенный режим готовности действует для полиции и Росгвардии. Каких-либо непосредственных ограничений действий вроде запрета на перемещение не планируется», – пояснил вице-губернатор одного из сибирских регионов.
В регионах, где введен средний уровень реагирования, есть большой административный аппарат и ресурсы, на которые могут полагаться губернаторы, для проведения необходимых мероприятий, считает политолог Александр Немцев. Регионы с пониманием отнеслись к мобилизации из-за объективных новостей с фронта, но расширение полномочий принято с осторожностью, считает политолог Илья Гращенков. Губернатора при проведении мероприятий в сфере безопасности «поставили чуть выше силовика», говорит он: «Но при этом губернатор прекрасно понимает, что это номинальное повышение». На деле ничего не меняется, все плохо понимают, что происходит и как долго будет идти спецоперация и что потребуется от регионов.