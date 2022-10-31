Принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы откладывается

К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен собрать поправки к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы и подготовить его ко второму чтению. Но работа над текстом инициативы может быть продлена, говорят два источника «Ведомостей» в Госдуме. Дело в том, что единого мнения по поводу законопроекта нет в том числе в администрации президента (АП) и у правительства, поясняет собеседник, близкий к Белому дому, и источник, близкий к АП.