Принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы откладывается

Принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы откладываетсяЕдиной позиции по поводу инициативы, против которой выступил бизнес и регионы, до сих пор нет
К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен собрать поправки к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы и подготовить его ко второму чтению. Но работа над текстом инициативы может быть продлена, говорят два источника «Ведомостей» в Госдуме. Дело в том, что единого мнения по поводу законопроекта нет в том числе в администрации президента (АП) и у правительства, поясняет собеседник, близкий к Белому дому, и источник, близкий к АП.
Работа над поправками будет продолжена, заявил «Ведомостям» источник в Госдуме, но точный горизонт завершения этой работы не обозначил, предположив, что она будет сдвинута с начала ноября. При этом еще один собеседник на Охотном Ряду и чиновник в правительстве Москвы не исключают, что законопроект все-таки принят не будет.