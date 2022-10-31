Газета
Политика / Медиа Эксклюзивно по подписке

Принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы откладывается

Единой позиции по поводу инициативы, против которой выступил бизнес и регионы, до сих пор нет
Елена Мухаметшина Дмитрий Игнатьев Максим Иванов
Согласно законопроекту, единый оператор создаст и будет контролировать ресурс, через который станут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц / Максим Стулов / Ведомости

К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен собрать поправки к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы и подготовить его ко второму чтению. Но работа над текстом инициативы может быть продлена, говорят два источника «Ведомостей» в Госдуме. Дело в том, что единого мнения по поводу законопроекта нет в том числе в администрации президента (АП) и у правительства, поясняет собеседник, близкий к Белому дому, и источник, близкий к АП.

Работа над поправками будет продолжена, заявил «Ведомостям» источник в Госдуме, но точный горизонт завершения этой работы не обозначил, предположив, что она будет сдвинута с начала ноября. При этом еще один собеседник на Охотном Ряду и чиновник в правительстве Москвы не исключают, что законопроект все-таки принят не будет.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных