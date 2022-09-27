Ущерб от внедрения единого оператора цифровых билбордов может достичь 86 млрд рублей

Ущерб от внедрения единого оператора цифровых билбордов может достичь 86 млрд рублейЭксперты МГУ оценили потери для бюджета от реализации законопроекта депутата Артема Кирьянова
Совокупные потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта депутата Артема Кирьянова о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд руб., оценили эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Прогнозное значение потерь рассчитано исходя из 30 лет, на которые, согласно законодательной инициативе, единый оператор может без торгов заключать контракты на установку цифровых билбордов. Речь идет о конструкциях на земле, находящейся в госсобственности. В течение того же срока и тоже без торгов оператор сможет размещать свою рекламу на государственном и муниципальном транспорте.
Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы был внесен в Госдуму 8 июля и уже 15 июля принят в первом чтении. Согласно его тексту, реклама на цифровых рекламных щитах должна будет размещаться и верифицироваться только через ресурс, который будет создан единым оператором. Им, в свою очередь, может стать участник рынка, который контролируется только российскими собственниками и в то же время является системообразующей организацией.