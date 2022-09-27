Ущерб от внедрения единого оператора цифровых билбордов может достичь 86 млрд рублей

Совокупные потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта депутата Артема Кирьянова о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд руб., оценили эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Прогнозное значение потерь рассчитано исходя из 30 лет, на которые, согласно законодательной инициативе, единый оператор может без торгов заключать контракты на установку цифровых билбордов. Речь идет о конструкциях на земле, находящейся в госсобственности. В течение того же срока и тоже без торгов оператор сможет размещать свою рекламу на государственном и муниципальном транспорте.