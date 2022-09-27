Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Ущерб от внедрения единого оператора цифровых билбордов может достичь 86 млрд рублей

Эксперты МГУ оценили потери для бюджета от реализации законопроекта депутата Артема Кирьянова
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Совокупные потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта депутата Артема Кирьянова о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд руб., оценили эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Прогнозное значение потерь рассчитано исходя из 30 лет, на которые, согласно законодательной инициативе, единый оператор может без торгов заключать контракты на установку цифровых билбордов. Речь идет о конструкциях на земле, находящейся в госсобственности. В течение того же срока и тоже без торгов оператор сможет размещать свою рекламу на государственном и муниципальном транспорте.

Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы был внесен в Госдуму 8 июля и уже 15 июля принят в первом чтении. Согласно его тексту, реклама на цифровых рекламных щитах должна будет размещаться и верифицироваться только через ресурс, который будет создан единым оператором. Им, в свою очередь, может стать участник рынка, который контролируется только российскими собственниками и в то же время является системообразующей организацией.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных