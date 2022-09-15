Союз операторов наружной рекламы предложил альтернативу единому рекламному оператору

Союз операторов наружной рекламы (входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др.) предложил свою концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы (презентация есть в распоряжении «Ведомостей»). Член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин подтвердил ее подлинность и уточнил, что концепция обсуждалась на заседании в Торгово-промышленной палате России в начале сентября.