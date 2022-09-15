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Союз операторов наружной рекламы предложил альтернативу единому рекламному оператору

Участники рынка предлагают ограничиться созданием единой информационной системы
Дмитрий Игнатьев
Союз операторов наружной рекламы до 1 октября обсудит концепцию ЕОИС с федеральными и региональными депутатами и надеется, что предложения будут учтены при доработке законопроекта / Максим Стулов / Ведомости

Союз операторов наружной рекламы (входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др.) предложил свою концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы (презентация есть в распоряжении «Ведомостей»). Член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин подтвердил ее подлинность и уточнил, что концепция обсуждалась на заседании в Торгово-промышленной палате России в начале сентября.

Согласно концепции союза, единого оператора цифровой наружной рекламы предлагается заменить на единого оператора информационной системы (ЕОИС). Законопроект в текущем виде дает частной компании, получившей статус единого оператора, «исключительные монопольные полномочия и преференции», уверен Фомин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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