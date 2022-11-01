Украина, Турция и ООН пытаются сохранить зерновую сделку без России

Украина, Турция и ООН пытаются сохранить зерновую сделку без РоссииРезультат их усилий зависит от позиции Москвы
Украина, Турция и ООН 30 октября согласовали план движения 14 судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» без участия России, объявившей о выходе из этого соглашения. Соответствующее заявление сделал Совместный координационный центр в Стамбуле. «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 14 судов – 12 идущих с Украины и 2 прибывающих», – говорилось в сообщении центра. Представители организации подчеркнули, что Россия, ранее вышедшая из зерновой сделки, была уведомлена об этом решении. Минобороны России объявило о выходе РФ из соглашения. Данный шаг был мотивирован тем, что для нападения на Севастополь 29 октября украинские безэкипажные полупогруженные катера использовали безопасный зерновой коридор и могли быть запущены с одного из сухогрузов.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеобращении 31 октября заявил, что Анкара продолжит работать для сохранения «зернового соглашения» с Украиной даже после выхода из него Москвы. «Хотя Россия действует нерешительно <...> мы решительно продолжим наши усилия на благо человечества», – подчеркнул Эрдоган.