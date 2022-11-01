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Украина, Турция и ООН пытаются сохранить зерновую сделку без России

Результат их усилий зависит от позиции Москвы
Глеб Мишутин Александр Соколов
После выхода России из зерновой сделки Минобороны России не гарантирует безопасность судоходства в акваториях украинских портов / Ozan KOSE / AFP

Украина, Турция и ООН 30 октября согласовали план движения 14 судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» без участия России, объявившей о выходе из этого соглашения. Соответствующее заявление сделал Совместный координационный центр в Стамбуле. «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 14 судов – 12 идущих с Украины и 2 прибывающих», – говорилось в сообщении центра. Представители организации подчеркнули, что Россия, ранее вышедшая из зерновой сделки, была уведомлена об этом решении. Минобороны России объявило о выходе РФ из соглашения. Данный шаг был мотивирован тем, что для нападения на Севастополь 29 октября украинские безэкипажные полупогруженные катера использовали безопасный зерновой коридор и могли быть запущены с одного из сухогрузов.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеобращении 31 октября заявил, что Анкара продолжит работать для сохранения «зернового соглашения» с Украиной даже после выхода из него Москвы. «Хотя Россия действует нерешительно <...> мы решительно продолжим наши усилия на благо человечества», – подчеркнул Эрдоган.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных