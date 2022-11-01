ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца года

Для Запорожья и Херсона появление уставов не самый актуальный вопрос, говорит политолог Алексей Макаркин: «Что касается ДНР и ЛНР, то там за восемь лет накопилась своя база законов – вопрос в том, чтобы сопрячь с законодательством российским. В нем есть расхождения. Например, в республиках есть смертная казнь, а в России на нее действует мораторий».