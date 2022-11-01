ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца года

ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца годаЭто станет шагом к унификации местного и российского законодательства
В Кремле распланировали порядок принятия основных законов регионов, которые 30 сентября подписали договоры о присоединении к России, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Предполагается, что в течение ближайшего месяца закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР и вскоре после этого они поступят на утверждение народным собраниям этих субъектов Федерации.
Голосовать за их принятие могут действующие депутаты, избранные после провозглашения независимости от Украины, но еще до присоединения к РФ, отмечает этот источник «Ведомостей». Проекты конституций ЛНР и ДНР действительно находятся в работе, они должны быть представлены Кремлю в ближайшие недели, сказал источник «Ведомостей» в федеральном парламенте. Тексты документов готовят местные власти, утверждает он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий (работет с избирателями в ЛНР) подтвердил «Ведомостям», что сейчас идет работа над конституциями, и для этого в обеих республиках созданы специальные рабочие группы: в ЛНР, к примеру, ею руководит глава народного совета Денис Мирошниченко. Проект конституции обсудят на «нулевых чтениях» с общественниками, а затем за него предложат проголосовать депутатам, говорит Водолацкий: «Это состоится в декабре – начале января».
В пресс-службе народного совета ДНР на момент сдачи номера не ответили на запрос. «Значительная часть нормативной базы ДНР еще задолго до этого была гармонизирована с законодательством РФ», – отметил заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский. Конституция будет принята в скором времени, уверен он: «Ее содержание будет полностью соответствовать нормам Основного закона России и федеральному законодательству».
Уставы Херсонской и Запорожской областей примут в другие сроки, говорит федеральный чиновник: «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации». Их выборы намечены на 10 сентября 2023 г. Близкий к администрации президента (АП) источник также отмечает, что в этих регионах сложней принять основные законы: «Там нет действующих законодательных собраний». Сложности существуют из-за боевых действий и плавающих границ, сказал собеседник в партии власти.
После присоединения к России 18 марта 2014 г. Крыма (субъект стал республикой в составе Федерации) и Севастополя (город федерального значения) на проработку конституции и устава ушло несколько меньше времени. Во всяком случае, они были приняты местными депутатами 11 и 14 апреля соответственно.
Вряд ли основные законы новых регионов будут принципиально отличаться от конституций и уставов «старых» российских регионов.
Основы конституционного строя и закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» не предусматривают особенного статуса для любого из субъектов Федерации, отмечает юрист Антон Рудаков: «На мой взгляд, какой-то запрос это в принятых республиках и областях отсутствует. А вот что действительно актуально, так это скорейшая интеграция в состав страны и установление мира».
«Время уникальных конституционных конструкций на региональном уровне прошло, последним павшим рубежом стал закрепленный в конституции Татарстана статус президента», – отмечает юрист Олег Захаров. Принципиально региональный закон ничего не может изменить, если уже есть федеральное регулирование, а оно за последние десятилетия становится все более детализированным, особенно в сфере публичной власти, отмечает он.
Для Запорожья и Херсона появление уставов не самый актуальный вопрос, говорит политолог Алексей Макаркин: «Что касается ДНР и ЛНР, то там за восемь лет накопилась своя база законов – вопрос в том, чтобы сопрячь с законодательством российским. В нем есть расхождения. Например, в республиках есть смертная казнь, а в России на нее действует мораторий».
Впрочем, отмечает он, «те же большевики занялись конституцией только после Брестского мира».
В подготовке статьи участвовали Анна Вергазова, Евгения Дубровина