Бывший глава Домодедово возглавит комитет по аграрным вопросам в Совете Федерации

Двойных является действующим членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Членом СФ он стал в 2021 г. Его делегировала в верхнюю палату парламента Мособлдума. Перед этим с 2015 г. он был главой городского округа Домодедово, а еще раньше, с 2011 г. – региональным депутатом в Подмосковье.