Бывший глава Домодедово возглавит комитет по аграрным вопросам в Совете Федерации

Бывший глава Домодедово возглавит комитет по аграрным вопросам в Совете ФедерацииАлександр Двойных сменит на этой должности представителя Калмыкии Алексея Майорова
Сенатор Александр Двойных в ближайшее время будет назначен на должность председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в верхней палате парламента.
Двойных является действующим членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Членом СФ он стал в 2021 г. Его делегировала в верхнюю палату парламента Мособлдума. Перед этим с 2015 г. он был главой городского округа Домодедово, а еще раньше, с 2011 г. – региональным депутатом в Подмосковье.
«У Двойных большой лоббистский потенциал и при этом он на хорошем счету в Совете федерации», – считает политолог Константин Калачев. Сейчас должность председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в СФ занимает Алексей Майоров. Был региональным депутатом, а с 2011 г. представляет в верхней палате парламент Калмыкии. С 2018 г. – глава комитета.
Двойных и Майоров пока не ответили на запросы «Ведомостей».