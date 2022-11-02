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Бывший глава Домодедово возглавит комитет по аграрным вопросам в Совете Федерации

Александр Двойных сменит на этой должности представителя Калмыкии Алексея Майорова
Евгения Кузнецова Дарья Мосолкина
Сенатор Александр Двойных / Станислав Красильников / ТАСС

Сенатор Александр Двойных в ближайшее время будет назначен на должность председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в верхней палате парламента.

Двойных является действующим членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Членом СФ он стал в 2021 г. Его делегировала в верхнюю палату парламента Мособлдума. Перед этим с 2015 г. он был главой городского округа Домодедово, а еще раньше, с 2011 г. – региональным депутатом в Подмосковье.

«У Двойных большой лоббистский потенциал и при этом он на хорошем счету в Совете федерации», – считает политолог Константин Калачев. Сейчас должность председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в СФ занимает Алексей Майоров. Был региональным депутатом, а с 2011 г. представляет в верхней палате парламент Калмыкии. С 2018 г. – глава комитета.

Двойных и Майоров пока не ответили на запросы «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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