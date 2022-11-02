Форс-мажор из-за мобилизации: регионы меняют основания для изменения госконтрактов

Вносить подобные изменения в региональные акты позволяет постановление правительства РФ №1838 от 18 октября, согласно которому мобилизация признается «обстоятельством непреодолимой силы», которое делает неисполнимыми условия заключенных контрактов. «До сих пор у предпринимателей была формальная возможность расторгать контракт [при мобилизации] без последствий через ФАС, но на практике этот механизм оказался нерабочим: заказчики не соглашались на изменение условий и расторжение контрактов, а поставщикам грозили жесткие санкции за односторонний отказ», – говорила «Коммерсанту» вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Кроме того, после принятия постановления правительства подрядчики, поставщики или исполнители, которые не смогли выполнить госконтракт в связи с мобилизацией в России, не будут вноситься в реестр недобросоветных поставщиков.