Форс-мажор из-за мобилизации: регионы меняют основания для изменения госконтрактов

Форс-мажор из-за мобилизации: регионы меняют основания для изменения госконтрактовСделать это позволяет постановление правительства РФ
Власти регионов начали включать частичную мобилизацию в перечень форс-мажорных обстоятельств при исполнении госконтрактов. Изменения в нормативную базу внесли правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Новосибирской, Белгородской и Челябинской областей, а также мэрия Новосибирска.
Постановление № 1029-П о внесении новых положений в «порядок изменения существенных условий контракта», заключенного для обеспечения нужд ЯНАО, опубликовано на сайте правительства региона. Основания, влекущие невозможность исполнения контрактов, будут дополнены обстоятельствами, возникшими в связи с мобилизацией в России, говорится в документе. Как следует из постановления, речь идет о государственных контрактах, предметом которых являются ремонт и содержание автодорог, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капстроительства, работы по сохранению объектов культурного наследия.
Вносить подобные изменения в региональные акты позволяет постановление правительства РФ №1838 от 18 октября, согласно которому мобилизация признается «обстоятельством непреодолимой силы», которое делает неисполнимыми условия заключенных контрактов. «До сих пор у предпринимателей была формальная возможность расторгать контракт [при мобилизации] без последствий через ФАС, но на практике этот механизм оказался нерабочим: заказчики не соглашались на изменение условий и расторжение контрактов, а поставщикам грозили жесткие санкции за односторонний отказ», – говорила «Коммерсанту» вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Кроме того, после принятия постановления правительства подрядчики, поставщики или исполнители, которые не смогли выполнить госконтракт в связи с мобилизацией в России, не будут вноситься в реестр недобросоветных поставщиков.
Исполнительным органам субъектов и местным администрациям Белый дом тогда же рекомендовал «принять меры», которые позволят изменить условия контрактов, если при их исполнении «возникли не зависящие от сторон контрактов обстоятельства» в связи с мобилизацией в РФ. Первым субъектом Федерации, который прислушался к федеральному центру, стала Новосибирская область. 21 октября правительство региона, а след за ним и мэрия административного центра приняли решения, которые позволили менять условия исполнения госконтрактов «в том числе в связи с мобилизацией в России».
Уже 24 октября было подписано постановление правительства приграничной Белгородской области, согласно которому допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд региона, если наступили обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в России. Ее примеру 28 октября последовала Челябинская область. Другие регионы и муниципалитеты этой возможностью пока не воспользовались.