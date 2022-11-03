В регионах начали обсуждать отмену прямых выборов мэров

Три источника, близких к АП, подтвердили, что обсуждается возможность отмены прямых мэрских выборов в Хабаровске. Два из них уточняют, что окончательного решения еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 г., добавляет еще один собеседник. Выборы запланированы на сентябрь 2023 г. Среди сторонников отмены прямых выборов и новый глава края, прежде не работавший в регионе Михаил Дегтярев (ЛДПР), утверждают источники, близкие к его администрации. С 2018 г. мэром города является единоросс Сергей Кравчук, который с 1997 г. работал в администрации Хабаровска. Но избранному в 2021 г. Дегтяреву принципиально поставить мэром своего человека, поскольку в Хабаровске продолжается противостояние губернатора и местных элит, которые контролируют гордуму. «Дегтярев пришел в регион в проблемный период (из-за ареста прошлого губернатора Сергея Фургала и митингов в его поддержку. – «Ведомости»), и продолжающиеся демарши вызывают проблемы. Политическую обстановку нельзя назвать спокойной, и конфликты на уровне города ее раскачивают, мешая принимать срочные вопросы, в том числе в условиях проведения СВО», – говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве региона.