В регионах начали обсуждать отмену прямых выборов мэров

В регионах начали обсуждать отмену прямых выборов мэровПример Томска должен продемонстрировать, насколько спокойно может пройти такой процесс
Регионы начали обсуждать с администрацией президента (АП) возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах Федерации, где они остались. На данный момент граждане могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана (Хакасия), Новосибирска, Анадыря (Чукотский автономный округ) и Улан-Удэ (Бурятия). В администрациях четырех из этих регионов сообщили «Ведомостям» о начале активной дискуссии по поводу необходимости избирать мэров.
В 2022 г. уже был прецедент: 27 октября Законодательная дума Томской области приняла закон о замене прямых выборов мэра Томска на отбор главы города по конкурсу. «Губернатор Владимир Мазур (избран в сентябре 2022 г. – «Ведомости») понимал, что на прямых выборах мэра вряд ли удастся избрать его человека», – говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». Избранный мэр Томска Иван Кляйн, руководивший городом с 2013 г., был арестован в ноябре 2020 г., а летом 2022 г. его полномочия были прекращены в связи с приговором за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство.
Три источника, близких к АП, подтвердили, что обсуждается возможность отмены прямых мэрских выборов в Хабаровске. Два из них уточняют, что окончательного решения еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 г., добавляет еще один собеседник. Выборы запланированы на сентябрь 2023 г. Среди сторонников отмены прямых выборов и новый глава края, прежде не работавший в регионе Михаил Дегтярев (ЛДПР), утверждают источники, близкие к его администрации. С 2018 г. мэром города является единоросс Сергей Кравчук, который с 1997 г. работал в администрации Хабаровска. Но избранному в 2021 г. Дегтяреву принципиально поставить мэром своего человека, поскольку в Хабаровске продолжается противостояние губернатора и местных элит, которые контролируют гордуму. «Дегтярев пришел в регион в проблемный период (из-за ареста прошлого губернатора Сергея Фургала и митингов в его поддержку. – «Ведомости»), и продолжающиеся демарши вызывают проблемы. Политическую обстановку нельзя назвать спокойной, и конфликты на уровне города ее раскачивают, мешая принимать срочные вопросы, в том числе в условиях проведения СВО», – говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве региона.
Решению вопроса может помешать отсутствие полной консолидации элиты на уровне административного центра региона. К примеру, в Томске после принятия регионального закона об отмене прямых выборов мэра соответствующие поправки в устав муниципалитета должна внести и гордума, отмечает близкий к АП источник «Ведомостей», и публичные слушания по этому вопросу только предстоят 15 ноября.
В хабаровской гордуме у сторонников Дегтярева нет квалифицированного большинства, и из-за этого палата уже довольно давно остается без спикера. Например, 25 октября ряд депутатов от ЛДПР и «Единой России» покинули заседание, сорвав кворум. Хотя фракции обвинили друг друга в саботаже, причина в том, что пока по этому вопросу не достигнут консенсус между партиями, говорит собеседник «Ведомостей» в администрации региона. «Уже больше полугода у нас только и. о. председателя парламента, – сказал «Ведомостям» депутат гордумы от КПРФ Денис Евсеенко. – У нас нет договоренностей по каким-то основным проблемам, просто не будет квалифицированного большинства, чтобы внести нужные поправки в муниципальный устав, дума будет сопротивляться».
И Томск, и Хабаровск считаются протестными территориями, и это сказывается в том числе на результатах выборов: к примеру, на думских выборах 2021 г. «Единая Россия» набрала 32 и 24,5% голосов соответственно. Поскольку в административных центрах этих субъектов Федерации выборы должны пройти осенью 2023 г., то в первую очередь вопрос стоит именно по ним, говорит близкий к АП источник «Ведомостей»: «В Якутске и Новосибирске выборы не в следующем году (они пройдут в 2026 и 2024 гг. соответственно. – «Ведомости»), поэтому нет необходимости срочно принимать по ним решения».
Когда должны пройти прямые выборы мэров
Выборы мэра Хабаровска должны пройти в сентябре 2023 г. Выборы мэра Новосибирска, Улан-Удэ, Абакана и Анадыря пройдут в 2024 г. Выборы мэра Якутска – в 2026 г.
Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, в 2014 г. победивший на выборах единоросса Владимира Знаткова благодаря консолидации вокруг его фигуры ряда кандидатов, а также представителей элиты, включая экс-губернатора Виктора Толоконского. К 2018 г. прямые выборы отменили во всех городах области, но для Новосибирска вопрос обострился в 2018 г. В тот момент сохранение прямого голосования в региональной столице, как писал «Коммерсантъ», стало одним из пунктов заключенного «пакта» между назначенным врио губернатора экс-мэром Вологды Андреем Травниковым и популярным Локтем. Коммунист, в частности, не стал конкурировать с Травниковым за пост главы региона, а тот поддержал его в борьбе за кресло мэра в 2019 г. позже.
Назначенный 1 ноября министром региональной политики Новосибирской области политтехнолог Андрей Клюзов заявил «Ведомостям», что пока в городе этот вопрос не обсуждается. То же самое сообщил и вице-мэр Артем Скатов. При этом собеседник в администрации региона утверждает, что теперь ситуация иная и под окончание срока полномочий Локтя будет удобно вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра.
Губернатор в любом случае должен согласовать принятие такого решения с полпредством и АП, поясняет источник, близкий к Старой площади. На федеральном уровне решений по отмене прямых выборов, в частности выборов мэров, не будет из-за ее токсичности, говорит другой источник, близкий к АП. Законодательство и так позволяет регионам выбирать одну из форм назначения главы города, напоминает он: это прямые выборы, избрание конкурсной комиссией или выборы главы города из числа депутатов.
Еще один собеседник говорит, что у АП нет общей позиции на отмену прямых выборов, скорее принципиальная позиция их не возвращать. Есть точка зрения, что можно было бы оставить выборы там, где они есть, но против этого выступают губернаторы, добавляет источник: «Среди аргументов, которые они приводят, – необходимость направить средства на спецоперацию, а не на выборы. И аргумент сработать может».
За последние годы единственный административный центр, где вернули прямые выборы, – это Улан-Удэ в 2015 г.
Общая тенденция на сворачивание прямых выборов мэров наблюдается давно, каждый год появляется информация о том, что несколько новых муниципалитетов переходят на конкурсную систему, напоминает вице-президент РАПК Петр Быстров. Это связано с тенденцией на повышение управляемости, добавляет он: «С одной стороны, это логичные шаги, с другой – именно выборы такого уровня позволяют выпустить пар. Поэтому вопрос – стоит ли избавляться от таких инструментов».
Выборы мэров остались сегодня в крупных городах и они волнуют людей, а потому их отмена не будет простой, считает политолог Александр Немцев: «Избирать своего мэра – добрая традиция, потому что в крупных городах многие сравнивают себя с Москвой (где есть прямые выборы. – «Ведомости»). Но губернаторы в субъектах хотят пользоваться всей полнотой власти. Отмена выборов позволяет избежать политических конфликтов в регионе». Впрочем, добавляет эксперт, в обозримом будущем эта инициатива может быть поддержана ради экономии средств.