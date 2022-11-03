Бывший премьер Израиля Нетаньяху побеждает с помощью крайне правых

Парламентские выборы в Израиле, прошедшие 1 ноября, выигрывает партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Эти выборы были досрочными и пятыми за три с половиной года. Партия «Еш атид» нынешнего премьера Яира Лапида идет второй. Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 г. до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.