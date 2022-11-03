Бывший премьер Израиля Нетаньяху побеждает с помощью крайне правых

Бывший премьер Израиля Нетаньяху побеждает с помощью крайне правыхОн правил Израилем 15 лет, поставив тем самым рекорд
Парламентские выборы в Израиле, прошедшие 1 ноября, выигрывает партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Эти выборы были досрочными и пятыми за три с половиной года. Партия «Еш атид» нынешнего премьера Яира Лапида идет второй. Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 г. до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.
По предварительным оценкам после обработки 85% поданных голосов, «Ликуд» получал 32 места (набрав на 18.28 мск 2 ноября 23,3% голосов) в кнессете, а «Еш атид» – 24 (с 17,94%). Три потенциальных союзника Нетаньяху – крайне правая партия «Религиозный сионизм», религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» набирают 14, 11 и 8 мест. Таким образом, возможные участники коалиции Нетаньяху получают 65 мандатов, а для ее формирования необходимо 61 место из 120.