Запад в 7 раз недофинансирует адаптацию бедных стран к изменениям климата

Запад выделил на их адаптацию $29 млрд в 2020 г. и примерно столько же было предусмотрено в 2022 г. Тогда как потребность – $200 млрд, следует из данных ООН, а справедливая компенсация в разы выше. Если в предыдущие два года потенциальные страны-доноры ссылались на проблемы с пандемией COVID-19, то теперь в приоритете поддержка Киева, ради которой развитые страны направляют Украине $126 млрд.