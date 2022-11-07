Запад в 7 раз недофинансирует адаптацию бедных стран к изменениям климата

Запад в 7 раз недофинансирует адаптацию бедных стран к изменениям климатаНа нее выделяют только $29 млрд вместо необходимых $200 млрд. В приоритете помощь Киеву, которая превышает $126 млрд
В Египте стартовала 27-я конференция ООН по изменению климата, основным противоречием в повестке которой стало отсутствие обещанного финансирования на борьбу с изменениями климата со стороны богатейших стран в пользу наиболее пострадавших беднейших. Выбросы углерода в 2022 г. достигнут исторического максимума, на фоне чего ООН ухудшила прогноз по глобальному потеплению климата. 48% углеродного следа приходится на 1% наиболее обеспеченных стран, а от последствий страдают прежде всего беднейшие страны.
Запад выделил на их адаптацию $29 млрд в 2020 г. и примерно столько же было предусмотрено в 2022 г. Тогда как потребность – $200 млрд, следует из данных ООН, а справедливая компенсация в разы выше. Если в предыдущие два года потенциальные страны-доноры ссылались на проблемы с пандемией COVID-19, то теперь в приоритете поддержка Киева, ради которой развитые страны направляют Украине $126 млрд.