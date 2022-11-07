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Запад в 7 раз недофинансирует адаптацию бедных стран к изменениям климата

На нее выделяют только $29 млрд вместо необходимых $200 млрд. В приоритете помощь Киеву, которая превышает $126 млрд
Александр Соколов
Развивающиеся страны рассчитывают на создание фонда, из которого бы обещанные $100 млрд шли им на адаптационные проекты напрямую и безвозмездно. Сейчас основная доля финансирования со стороны Запада – кредиты и оплата собственных специалистов и оборудования. / Sayed Sheasha / Reuters

В Египте стартовала 27-я конференция ООН по изменению климата, основным противоречием в повестке которой стало отсутствие обещанного финансирования на борьбу с изменениями климата со стороны богатейших стран в пользу наиболее пострадавших беднейших. Выбросы углерода в 2022 г. достигнут исторического максимума, на фоне чего ООН ухудшила прогноз по глобальному потеплению климата. 48% углеродного следа приходится на 1% наиболее обеспеченных стран, а от последствий страдают прежде всего беднейшие страны.

Запад выделил на их адаптацию $29 млрд в 2020 г. и примерно столько же было предусмотрено в 2022 г. Тогда как потребность – $200 млрд, следует из данных ООН, а справедливая компенсация в разы выше. Если в предыдущие два года потенциальные страны-доноры ссылались на проблемы с пандемией COVID-19, то теперь в приоритете поддержка Киева, ради которой развитые страны направляют Украине $126 млрд.

Климатические обещания

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных