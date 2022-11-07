В администрации президента задумались над формированием нового образа будущего

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и три близких к нему эксперта написали научную статью про образ будущего и модель «пентабазиса». Статья «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)» за авторством Харичева, декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова (также он возглавляет совет директоров ЭИСИ и является членом Центризбиркома), доктора политических наук Андрея Полосина (также руководит департаментом по взаимодействию с регионами в «Росатоме»), а также заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерины Соколовой опубликована в № 3 «Журнала политических исследований» в октябре 2022 г.