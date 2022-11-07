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В администрации президента задумались над формированием нового образа будущего

Глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев написал научную статью, которая должна дать старт дискуссии
Елена Мухаметшина
Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев / Андрей Гордеев / Ведомости

В администрации президента задумались над формированием образа будущего. Научную статью, которая должна дать старт дискуссии о восприятии базовых ценностей в России, подготовил вместе с несколькими коллегами глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и три близких к нему эксперта написали научную статью про образ будущего и модель «пентабазиса». Статья «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)» за авторством Харичева, декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова (также он возглавляет совет директоров ЭИСИ и является членом Центризбиркома), доктора политических наук Андрея Полосина (также руководит департаментом по взаимодействию с регионами в «Росатоме»), а также заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерины Соколовой опубликована в № 3 «Журнала политических исследований» в октябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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