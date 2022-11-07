В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах военной операции на Украине

В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах военной операции на УкраинеСенаторам объяснили, что армия воюет с «духовными наследниками бандеровщины»
Сенаторам раздали брошюры под названием «О специальной военной операции (СВО) на Украине», украшенные картой России с четырьмя новыми территориями – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Подготовлены они информационно-аналитическим управлением Совета Федерации. «Ведомости» ознакомились с документом.
В брошюре несколько основных разделов: «Президент РФ о СВО», «Командующий объединенной группировкой войск», «Роль молодежи в происходящих в стране событиях», «Вопросы, интересующие молодежную аудиторию» и т. д.
В нижней палате такие брошюры не раздавали, сказал «Ведомостям» один из депутатов Госдумы. Но если депутатам, которые должны регулярно контактировать в регионах с избирателями, прежде давали рекомендации по определенным нарративам в общении с людьми, то сенаторы сталкиваются с этим впервые, говорит один из членов Совета Федерации.
Брошюры также предназначены для помощи сенаторам в общении с жителями их регионов, которые задают вопросы по поводу СВО, рассказал он «Ведомостям». Другой сенатор говорит, что в Совете Федерации стали делать «информационный обзор», который планируют обновлять. По его словам, он нужен при общении сенаторов с жителями регионов.
Целью СВО в материалах указана «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Потом перечисляются основные заявления Владимира Путина. К задачам спецоперации отнесены демилитаризация Украины и ее денацификация, нейтральный и безъядерный статус Украины, «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».
Рассказывается в методичке и о командующем объединенной группировкой войск генерале Сергее Суровикине и приводятся выдержки из его «программного» интервью.
Что надо знать молодым
Глава о роли молодежи в происходящих событиях открывается с рассказа о том, как 7 июля зампред Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с молодежью Вологодской области. Он сказал, что молодые люди должны понимать: «Ваша роль не меньшая, чем роль солдата и офицера». К примеру, молодые люди могут помогать семьям мобилизованных и успокаивать окружающих. Сейчас, как следует из брошюры Совета Федерации, молодежь могут интересовать разные вопросы: от частичной мобилизации, терактов на Крымском мосту и «Северных потоках» до стратегии США.
Переживать из-за частичной мобилизации, как следует из документов, не надо. В брошюре говорится, что по субъектам граждане из запаса будут призываться пропорционально – 1–1,5% от имеющегося приписанного состава запаса, в основном стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики (об этом сообщали и в Минобороны). Там указано, что граждане, которые призваны по мобилизации, получат статус контрактников и уровень денежного содержания у них будет аналогичный. Могут быть призваны выпускники военных кафедр.
Там же поясняется информация по поводу роста цен на бронежилеты и обмундирование. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко просила комитеты Совета Федерации разобраться в ситуации. Сенаторы связывались с ФАС России и выяснили, что служба не может заниматься этой темой в рамках своих полномочий. «Должно быть постановление правительства, которое должно урегулировать данную ситуацию», – цитируется в брошюре сенатор Ольга Ковитиди.
Молодежи, как отмечается в брошюре, можно пояснить, что «по тону» стратегии национальной безопасности США «может сложиться впечатление, что наибольшая обеспокоенность администрации связана с КНР», потому что она «единственный конкурент с намерением изменить международный порядок». «Однако Китай в документе упоминается 55 раз, а Россия – 71. Причем в большинстве случаев Китай в стратегии упоминается именно вместе с Россией», – подсчитали в Совете Федерации.
Далее отмечается, что текущий период времени в документе назван «решающим десятилетием» и что мир, по мнению американцев, нуждается в их «лидерстве куда больше, чем раньше». «Особенность американской политической традиции – в программных документах называть вещи своими именами и не скрывать намерений. Таким образом, цель Вашингтона обозначена четко – стратегическое поражение России», – написано в брошюре.
С кем боремся
В отдельной главе в брошюре говорится о действиях украинцев в годы Великой Отечественной войны: «Нынешний режим на Украине является духовным наследником бандеровщины». Это также надо доносить до молодежи. Подглавка о бандеровцах, где приводятся резня в Хатыни, еврейский погром во Львове и другие преступления, проиллюстрирована фотографией «фашиста Геббельса о бандеровцах» с приписанной ему цитатой: «Бандеровцы – это умалишенные маньяки, или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожать непокорных славян».
Дальше говорится и об участии украинцев в борьбе с нацизмом – в частности, говорится в брошюре, «детям важно объяснять, что в наши дни Россия борется не с украинским народом, а с бандитами, с современными бандеровцами». В тяжелые же времена «украинцы, русские и многие другие национальности плечом к плечу сражались с нацистами». Выставку в Манеже «Украина. На переломах эпох» 4 ноября посетил президент Путин: экспозиция должна рассказывать посетителю, культивирование каких взглядов привело к появлению в последние годы стены между Россией и Украиной.
Это попытка навести порядок в информационном поле, избежать противоречивых и потенциально проблемных трактовок нынешних и исторических событий, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Важнее то, что Совет Федерации решил это сделать одним из первых органов госвласти и тем самым показал свою активность и заинтересованность», – считает эксперт. Характерно и внимание к молодежи, отмечает Туровский. Материалы по острым вопросам актуальной повестки предполагают, что собранные там формулировки дальше пойдут в массы, сказал политолог Константин Калачев. «Кто-то из сенаторов ведет соцсети, кто-то дает интервью СМИ. Такие брошюры – это гарантия единообразия подходов, готовая аргументация, формулировки, которые можно взять на вооружение», – считает он.