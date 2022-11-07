В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах военной операции на Украине

Глава о роли молодежи в происходящих событиях открывается с рассказа о том, как 7 июля зампред Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с молодежью Вологодской области. Он сказал, что молодые люди должны понимать: «Ваша роль не меньшая, чем роль солдата и офицера». К примеру, молодые люди могут помогать семьям мобилизованных и успокаивать окружающих. Сейчас, как следует из брошюры Совета Федерации, молодежь могут интересовать разные вопросы: от частичной мобилизации, терактов на Крымском мосту и «Северных потоках» до стратегии США.