Правительство и регионы будут координироваться для поддержки армии

Правительство и регионы будут координироваться для поддержки армииПрезидент провел первое совещание с членами нового совета
Президент Владимир Путин провел первое заседание координационного совета, который был создан им при правительстве для обеспечения нужд армии. С основными докладами на нем выступили премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, отчитавшиеся об обустройстве мест размещения мобилизованных и организации выпуска продукции для военных
Президент Владимир Путин провел первое совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. В таком составе собравшиеся обсуждали необходимость обновления процедур и нормативной базы в связи с санкциями и военной операцией, отметил Путин.
«Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» – в самом широком смысле этого слова», – сказал президент.
Одним из указов Путина 19 октября было введено военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В восьми приграничных регионах был введен режим среднего уровня реагирования, в субъектах ЮФО и ЦФО – уровня повышенной готовности, в остальных регионах – уровня базовой готовности. Тогда же он сообщил, что готовится появление специального координационного совета для обеспечения нужд армии. Сам указ о его создании был подписан 21 октября.
Содокладчики
Премьер-министр Михаил Мишустин, который возглавил совет, доложил президенту о результатах первого заседания от 24 октября. Уже распределены задачи между вошедшими в него членами правительства – например, вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать финансирование и нормативную базу, вице-премьер Денис Мантуров – поставки вооружения, вещевого обеспечения и продовольствия, вице-премьер Марат Хуснуллин – создание инфраструктуры (казарм и учебных баз), а также социальных объектов и транспорта, вице-премьер Татьяна Голикова – денежное довольствие и медицинское обеспечение. «Все средства доведены до Минобороны. Мы ведем мониторинг осуществления выплат», – сказал Мишустин.
Второй доклад президенту был от мэра Москвы Сергея Собянина, который координирует работу регионов по повышению безопасности: в Госсовете для этого создана специальная группа, в которую вошли представители всех регионов, правительства и спецслужб. По его словам, работа ведется по четырем направлениям.
Первое – отработка уровней реагирования на возникающие угрозы, и в приграничье это требует дополнительных усилий. Второе – это развертывание мест для размещения мобилизованных, сейчас их обустроено около 60 000 по всей стране, и в этом некоторые регионы помогают Минобороны. Еще одно направление – это социальная поддержка семей. Четвертое – действия по поддержке ОПК, оказание содействия по развертыванию дополнительных объемов по производству «всего, что нужно армии». Упомянул Собянин и содействие военным в «строительстве военных сооружений».
Комиссия Госсовета, которой руководит Собянин, а также Минфин должны определить регионы, которые нуждаются в поддержке в этой ситуации, сказал Путин.
Для чего это нужно
Путин попросил членов совета в ближайшее время подготовить проект целевого задания [для промышленности], в котором должны быть обозначены потребности, возникающие в ходе военной операции, сроки выполнения и ответственные по каждому направлению. Президент также подчеркнул, что нужны более высокие темпы работы и «предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом».
Создание координационного совета вполне логично: «формирование новых инструментов управления происходит по мере возникновения проблем», говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Экономист напомнил, что в середине марта появился указ президента о новых полномочиях для губернаторов в части контроля за ценами и обеспечения бесперебойной работы объектов инфраструктуры: «Это были решения, соответствовавшие тому моменту». Обеспечением растущих нужд военной операции властям сейчас приходится заниматься, объясняя их народу, говорит политолог Константин Калачев. По ходу военной операции проблемы материально-технического обеспечения армии обнажились со всей очевидностью и оказалось, что даже контроль за денежными выплатами военным и их семьям надо перенастраивать, говорит он.
Калачев полагает, что Минобороны одно не справляется, поэтому надо подстраиваться под ситуацию, выделять дополнительные средства, размещать заказы, контролировать качество и сроки их исполнения. Этот орган сможет привлекать к выполнению госзаказа любое предприятие, отметил политолог Алексей Макаркин. Существует немалое число предприятий частного бизнеса, которые готовы принять участие в гособоронзаказе (ГОЗ), отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Но если в условиях пандемии от бизнеса требовалось производить достаточно простую продукцию, например медицинские маски и спецодежду для медиков, что стало отличной возможностью для очень многих текстильных предприятий, то оборонная продукция отличается гораздо большей спецификой, поясняет Широв. Здесь речь идет преимущественно о предприятиях, производящих продукцию, которая напрямую используется в ГОЗ, – вероятно, расчет идет преимущественно на наращивание оборота продукции этих предприятий, полагает эксперт.
Для компаний это возможность обрести стабильный источник заработка, что для них особенно важно в текущих условиях ведения деятельности, но им также нужно понимать, что взаимодействие с государством не обернется для них дополнительной бюрократической нагрузкой и множеством проверок, указывает эксперт. В связи с этим государству, считает Широв, сейчас очень важно не перейти к чрезмерному регулированию.