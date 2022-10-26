Правительство и регионы будут координироваться для поддержки армии

Создание координационного совета вполне логично: «формирование новых инструментов управления происходит по мере возникновения проблем», говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Экономист напомнил, что в середине марта появился указ президента о новых полномочиях для губернаторов в части контроля за ценами и обеспечения бесперебойной работы объектов инфраструктуры: «Это были решения, соответствовавшие тому моменту». Обеспечением растущих нужд военной операции властям сейчас приходится заниматься, объясняя их народу, говорит политолог Константин Калачев. По ходу военной операции проблемы материально-технического обеспечения армии обнажились со всей очевидностью и оказалось, что даже контроль за денежными выплатами военным и их семьям надо перенастраивать, говорит он.