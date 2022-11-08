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Губернаторы Томской, Кировской и Сахалинской областей возглавят отделения «Единой России»

Этот вопрос с ними обсудит председатель партии Дмитрий Медведев
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Медведев нечасто проводит встречи с главами регионов как председатель «Единой России» / Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во вторник проведет встречу с губернаторами Сахалина Валерием Лимаренко, главой Томской области Владимиром Мазуром и Курской области Александром Соколовым. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник, близкий к администрации президента, три собеседника в партии и близкий к властям одного из регионов.

Встреча пройдет по видеоконференцсвязи, сказал один из собеседников, и будет посвящена партийным вопросам. Он не исключает, что будет поднят вопрос о том, чтобы главы этих субъектов возглавили региональные отделения партии. То, что на встрече будет обсуждаться руководство главами регионов отделений партии, подтвердили еще два источника «Ведомостей» в «Единой России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных