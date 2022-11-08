Губернаторы Томской, Кировской и Сахалинской областей возглавят отделения «Единой России»

Встреча пройдет по видеоконференцсвязи, сказал один из собеседников, и будет посвящена партийным вопросам. Он не исключает, что будет поднят вопрос о том, чтобы главы этих субъектов возглавили региональные отделения партии. То, что на встрече будет обсуждаться руководство главами регионов отделений партии, подтвердили еще два источника «Ведомостей» в «Единой России».