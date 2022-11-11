Суды будут оглашать только вводную и резолютивную части приговоров

Как пояснил «Ведомостям» первый зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, сейчас его вернули в повестку, приурочив к столетию Верховного суда (событие будет отмечаться в 2023 г.) и предстоящему в конце ноября X Всероссийскому съезду судей. «Мы сейчас проводим большую работу по инициативам, которые вносились в прежние созывы, и смотрим, какие потеряли актуальность, а какие нет, – рассказал депутат. – Мы пообщались с соавторами проекта и с ВС, это важная инициатива, депутаты ее поддержали, хоть и непростая и вызывает много дискуссий в юридическом сообществе».