Суды будут оглашать только вводную и резолютивную части приговоров

Суды будут оглашать только вводную и резолютивную части приговоровГосдума приняла в первом чтении поправки в УПК о частичном оглашении решений суда
Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым процедура оглашения приговора сократится до вводной и резолютивной частей по уголовным делам. Этот законопроект внес в нижнюю палату парламента Верховный суд (ВС) более пяти лет назад, в 2017 г.
Как пояснил «Ведомостям» первый зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, сейчас его вернули в повестку, приурочив к столетию Верховного суда (событие будет отмечаться в 2023 г.) и предстоящему в конце ноября X Всероссийскому съезду судей. «Мы сейчас проводим большую работу по инициативам, которые вносились в прежние созывы, и смотрим, какие потеряли актуальность, а какие нет, – рассказал депутат. – Мы пообщались с соавторами проекта и с ВС, это важная инициатива, депутаты ее поддержали, хоть и непростая и вызывает много дискуссий в юридическом сообществе».
Согласно тексту поправок, ВС предлагает «сократить процедуру оглашения приговора или иного итогового судебного решения, которое в ряде случаев носит неоправданно длительный характер». ВС ссылается на судебную практику, объясняя, что крайне редко применяется ч. 7 ст. 241 УПК РФ о закрытом процессе – только в этом случае сейчас предусмотрено оглашение лишь вводной и резолютивной частей приговора. «По уголовным делам о преступлениях, не перечисленных в данной норме, оглашение приговора нередко занимает продолжительное время, иногда до нескольких дней и даже недель. При этом все присутствующие в зале судебного заседания заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем», – отмечается в документе.