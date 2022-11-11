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Суды будут оглашать только вводную и резолютивную части приговоров

Госдума приняла в первом чтении поправки в УПК о частичном оглашении решений суда
Яна Суринская
ВС указывает, что тексты судебных решений, за некоторым исключением, после вступления их в законную силу публикуются на официальных сайтах судов в интернете, что обеспечивает дополнительные гарантии гласности судопроизводства / Денис Абрамов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым процедура оглашения приговора сократится до вводной и резолютивной частей по уголовным делам. Этот законопроект внес в нижнюю палату парламента Верховный суд (ВС) более пяти лет назад, в 2017 г.

Как пояснил «Ведомостям» первый зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, сейчас его вернули в повестку, приурочив к столетию Верховного суда (событие будет отмечаться в 2023 г.) и предстоящему в конце ноября X Всероссийскому съезду судей. «Мы сейчас проводим большую работу по инициативам, которые вносились в прежние созывы, и смотрим, какие потеряли актуальность, а какие нет, – рассказал депутат. – Мы пообщались с соавторами проекта и с ВС, это важная инициатива, депутаты ее поддержали, хоть и непростая и вызывает много дискуссий в юридическом сообществе».

Согласно тексту поправок, ВС предлагает «сократить процедуру оглашения приговора или иного итогового судебного решения, которое в ряде случаев носит неоправданно длительный характер». ВС ссылается на судебную практику, объясняя, что крайне редко применяется ч. 7 ст. 241 УПК РФ о закрытом процессе – только в этом случае сейчас предусмотрено оглашение лишь вводной и резолютивной частей приговора. «По уголовным делам о преступлениях, не перечисленных в данной норме, оглашение приговора нередко занимает продолжительное время, иногда до нескольких дней и даже недель. При этом все присутствующие в зале судебного заседания заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем», – отмечается в документе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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