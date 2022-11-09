Участникам сделок могут запретить собственным соглашением определять суд для разрешения споров

Такие поправки анонсировал 27 октября председатель ВС Вячеслав Лебедев. Он отмечал в ходе Х Всероссийского съезда судей Центрального федерального округа (ЦФО), что поправки необходимы в связи с тем, что более 60% дел, содержащих соглашения о подсудности, рассматриваются в судах ЦФО. Возможность изменять территориальную подсудность по соглашению сторон сохранится только для дел с участием иностранных лиц. Специфика субъектного состава ст. 404 ГПК позволит изменить подсудность дела как в границах одного государства, так и с выходом за его пределы.