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Экономика

Участникам сделок могут запретить собственным соглашением определять суд для разрешения споров

Проект поправок пленум Верховного суда одобрил для внесения в Госдуму
Яна Суринская
Причины изменения подсудности могут быть разными / Максим Стулов / Ведомости

Участникам сделок могут запретить собственным соглашением определять суд для разрешения возможных споров, но такое право выбора сохранится для споров с участием иностранных лиц. Соответствующий проект поправок пленум Верховного суда (ВС) 8 ноября одобрил для внесения в Госдуму. Поправки будут внесены в главу 3 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) о подсудности.

В пояснительной записке к проекту (имеется в распоряжении «Ведомостей») говорится, что признание утратившей силу ст. 32 ГПК «Договорная подсудность» позволит защитить права и интересы той стороны договорных отношений, которая фактически не принимает участия в формировании условий договора о порядке разрешения споров. «Предлагаемая законодательная инициатива также положительно скажется на выравнивании судебной нагрузки, позволит избежать ситуаций с неравномерным распределением дел в рамках подсистемы судов общей юрисдикции, а также предотвратит споры участников правоотношений относительно подсудности конкретного дела», – разъясняет ВС.

Такие поправки анонсировал 27 октября председатель ВС Вячеслав Лебедев. Он отмечал в ходе Х Всероссийского съезда судей Центрального федерального округа (ЦФО), что поправки необходимы в связи с тем, что более 60% дел, содержащих соглашения о подсудности, рассматриваются в судах ЦФО. Возможность изменять территориальную подсудность по соглашению сторон сохранится только для дел с участием иностранных лиц. Специфика субъектного состава ст. 404 ГПК позволит изменить подсудность дела как в границах одного государства, так и с выходом за его пределы.

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Причины изменения подсудности могут быть разными, подчеркнул основатель группы vvCube Вадим Ткаченко. «Сейчас идет специальная военная операция, в Южном округе обстановка непростая, поэтому люди, чтобы перенести спор в более спокойное место, делают это по договорной подсудности, а сейчас они лишатся такого права. И я считаю, что это серьезное – даже конституционное нарушение их прав», – подчеркнул юрист.

По мере приближения к столице меняется и уровень правосудия, квалификации судей, техническое оснащение судов, говорит член АЮР Мария Спиридонова. При этом такая подсудность приводила к тому, что не везде фактически обеспечиваются процессуальные права сторон. «Устраняются основные проблемные положения, в связи с которыми судебный процесс затягивался, получение процессуальных документов было затруднено, составление в полном объеме судебного акта существенно откладывалось», – считает она.

Также в документе ВС предлагается увеличить срок составления мотивированного судебного постановления (решения суда, судебного приказа, определения суда) с пяти до 10 дней на всех стадиях судебного процесса. Это необходимо для оптимизации судебной нагрузки и повышения качества судебных актов.

Адвокат Pen & Paper Константин Добрынин выразил сомнение, что проект поможет разгрузить суды. Для этого, по его словам, необходим «обоснованный, нормативно закрепленный количественный и качественный расчет судебной нагрузки»: «Нагрузка на судей чудовищная, и при такой нагрузке внимания к решениям недостаточно – и это становится благодатной почвой для коррупции». При этом суды ЦФО пользуются популярностью в том числе из-за бизнес-активности в регионе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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