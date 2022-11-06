Конституционный суд проверит нормы закона о банкротстве из-за процедуры санации «Открытия»Сотрудники отделений банка оспаривают списание средств с их личных счетов в период предбанкротства организации
Конституционный суд (КС) 8 ноября проверит конституционность ряда положений закона «О несостоятельности (банкротстве)» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Рассматривать дело будет председатель высшей судебной инстанции Валерий Зорькин. Ему предстоит разобраться, соответствует ли закону списание средств с личных счетов сотрудников банка «Открытие» в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства, сообщила пресс-служба КС.
Процедура санации в отношении «Открытия» была запущена Центральным банком (ЦБ) в 2017 г. В июле 2019 г. ЦБ заявил о завершении санации «ФК Открытие», поскольку были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановлена финансовая устойчивость банка. В настоящий момент банк «Открытие» на 100% принадлежит ЦБ, но готовится сделка по его продаже госбанку ВТБ. В начале осени 2022 г. глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума говорил, что сделка по покупке банка «ФК Открытие» может быть завершена до конца года и составит сотни миллиардов руб., но оценка стоимости завершится не раньше конца октября.
Поводом для рассмотрения дела в КС стали жалобы к «ФК Открытие» от бывших сотрудников, которые в период предбанкротства занимали руководящие должностные позиции в региональных филиалах: Натальи Коноваловой (Санкт-Петербургский), Веры Лычевой (Архангельский), Ларисы Магеро («Петровский») и Виктора Питернова (Санкт-Петербургский). Установлено, что в ходе мероприятий по оздоровлению банка со счетов обратившихся в суд сотрудников были списаны и не возвращены личные средства, в том числе с депозитных и счетов, на которые перечислялись страховые пенсии и заработная плата. Со счета Питернова было списано $141 000 и 258 000 руб., у Магеро – более 800 000 руб., часть из которых – пенсионные выплаты, у Лычевой – 2,96 млн руб., $12 400 и 9700 евро, а у Коноваловой – 356 000 руб., из которых 250 000 она внесла 14 сентября для частичного досрочного погашения кредита.
100%
банка «Открытие» В настоящий момент принадлежит ЦБ, который проводил санацию в 2017 г. сейчас готовится сделка по продаже банка «Открытие» госбанку ВТБ
Заявители обратились в суды с требованием взыскать с банка списанные средства, а также убытки и проценты за их пользование. Но им было отказано, поскольку суды посчитали, что принятый Банком России план осуществления мер по предупреждению банкротства является обязательным для любой кредитной организации. Соответственно, произведенное в соответствии с этим планом списание средств со счетов управляющих сотрудников законно и обоснованно. Впоследствии в передаче кассационных жалоб бывших сотрудников было отказано, а меры по предупреждению банкротства проведены успешно, банк и в настоящее время продолжает свою деятельность.
Согласно коллективной жалобе экс-сотрудников «ФК Открытие», судами были нарушены нормы закона о банкротстве вне взаимосвязи с Конституцией и Гражданским кодексом. Они настаивают на признании неконституционной упомянутой нормы закона, поскольку она позволяет банку в одностороннем порядке изъять у своих сотрудников деньги и обратить их в свою собственность без проведения какого-либо внутреннего расследования и установления вины. «Это приводит к тому, что сам факт оздоровления кредитной организации путем санации и выделения денежных средств ЦБ является достаточным основанием для списания средств с их личных счетов», – говорится в сообщении КС, которое передает позицию заявителей.
Истцы указывают, что в оспариваемом законе используется термин «прекращение обязательств банка перед управляющими работниками», а не списание денежных средств со счетов. Но фактически, по мнению заявителей, коммерческая организация во время санации наделяется правом в одностороннем порядке изымать средства с банковских счетов, обращать их в свою собственность и без установления нарушений и причинно-следственных связей в действиях граждан. «Такое прекращение обязательств банка ущемляет права требования заявителей о возврате средств и компенсации. Тем самым оспариваемые нормы нарушают статьи 19, 35, 45, 46, 54 и 55 Конституции РФ», – указывается в жалобе.
«Поднята одна из сложных тем: могут ли решения и акты ЦБ быть подвержены успешной критике в суде? Данный тезис подвергается проверке постоянно, с момента существования банкротства банков и появления ЦБ как контролирующего органа», – заявил «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Он отмечает, что количество успешных случаев, когда заявителям удавалось доказать незаконность решения ЦБ в суде, крайне редки и это касается не только банкротства.
В свою очередь, управляющий партнер ASB Consulting Group Роман Маргулис предположил, что КС небезосновательно принял жалобу граждан к рассмотрению, учитывая, что у заявителей средства были списаны в том числе со счетов, куда перечислялись страховая пенсия и заработная плата. «Каждый имеет право на вознаграждение за труд, каждому гарантируется социальное обеспечение в установленных законом случаях. Кроме этого, я полагаю, что законодатель под прекращением обязательств банка все же не подразумевал списание денежных средств, в том числе заработных плат, с личных счетов сотрудников банка», – подчеркнул юрист.-