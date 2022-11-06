Конституционный суд проверит нормы закона о банкротстве из-за процедуры санации «Открытия»

Поводом для рассмотрения дела в КС стали жалобы к «ФК Открытие» от бывших сотрудников, которые в период предбанкротства занимали руководящие должностные позиции в региональных филиалах: Натальи Коноваловой (Санкт-Петербургский), Веры Лычевой (Архангельский), Ларисы Магеро («Петровский») и Виктора Питернова (Санкт-Петербургский). Установлено, что в ходе мероприятий по оздоровлению банка со счетов обратившихся в суд сотрудников были списаны и не возвращены личные средства, в том числе с депозитных и счетов, на которые перечислялись страховые пенсии и заработная плата. Со счета Питернова было списано $141 000 и 258 000 руб., у Магеро – более 800 000 руб., часть из которых – пенсионные выплаты, у Лычевой – 2,96 млн руб., $12 400 и 9700 евро, а у Коноваловой – 356 000 руб., из которых 250 000 она внесла 14 сентября для частичного досрочного погашения кредита.